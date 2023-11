Twee nieuwe deelwagens voor inwoners van Ruiselede pal aan gemeentehuis

Vanaf deze week kunnen inwoners van Ruiselede pal aan het gemeentehuis gebruik maken van twee nieuwe deelwagens. Het initiatief is een samenwerking tussen het gemeentebestuur en de firma Claus Mobility, die al in zo’n dozijn gemeenten in West-Vlaanderen over 45 deelwagens beschikt. “Het worden voorlopig nog benzinewagens, om het initiatief zo laagdrempelig mogelijk te maken”, aldus schepen voor milieu Marc De Muynck.

Nogal wat gezinnen beschikken over twee wagens, waarvan er eentje voor 80% in de garage staat. Deelwagens kunnen zo’n tweede wagen overbodig maken, goed voor de portemonnee én voor de CO2-uitstoot. Statistieken leren immers, dat een deelwagen makkelijk zo’n half dozijn privéwagens overbodig maakt.

“Begin deze week leert het gemeentepersoneel met de Mazda 2 en Mazda 3 omgaan en zaterdag 25 november zijn er in het gemeentehuis twee demosessies om 9.30 en 11.30 uur, waarop elke geïnteresseerde inwoner uitgenodigd is”, aldus nog schepen De Muynck.

Zo simpel mogelijk

Ruiselede gaat voor de deelwagens in zee met autodeelplatform Claus2You, dat al actief is in onder meer Ieper, Roeselare, Meulebeke, Brugge, Zonnebeke, Izegem en Koksijde. Initiatiefnemer is garage Claus in Zonnebeke, die in West-Vlaanderen al twee jaar aan de weg timmert om deelrijden populair te maken.

“Ons systeem werkt zonder ingewikkelde toestanden, waarborg of abonnement”, vertelt Thomas Colpaert van garage Claus. “Je downloadt een app, registreert je, plaatst er wat geld op en betaalt per uur en per kilometer. Simpel.”

Schot in de roos

Een wagen kun je al huren vanaf 3,49 euro per uur en 0,29 euro per kilometer. “Rij je niet, dan betaal je niet,”, gaat Colpaert verder. “Het is een ‘station based’-systeem, dus de wagens worden opgehaald en teruggeplaatst op één vaste plek. Ze zijn makkelijk herkenbaar door het Claus2You-logo. We zijn met dit systeem amper twee jaar geleden begonnen en zitten nu al aan 45 deelwagens. In veel landelijke gemeenten is het een schot in de roos.”

De website www.claus2you.be toont in een stappenplan en een bijhorend filmpje hoe je je eenvoudig kan registreren.



Ruiselede grijpt elke kans, om ook zijn wagenpark milieuvriendelijker te maken. Zo werd recent een tweede elektrische bestelwagen in gebruik genomen voor meer duurzame dienstverplaatsingen. (GGM)