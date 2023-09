Topweekend zorgt voor massa’s zwerfvuil op strand van Blankenberge: “Hoe warmer het is, hoe meer afval mensen achterlaten”

Na de massale drukte vorig weekend waren delen van het strand in Blankenberge zondagavond omgetoverd in een stort: tal van vakantiegangers hebben er afval achtergelaten.

Met 15.000 waren ze, de vakantiegangers die in Blankenberge kwamen genieten van de hete nazomer. Ze lieten bergen zwerfvuil achter. De technische dienst BODI van de stad Blankenberge kon dat vuilnis niet de baas, hoewel dagelijks een ploeg werknemers de vuilnisbakken ledigt. Extra ophaalrondes op het strand waren door de drukte niet mogelijk.

27 graden

Massa’s zwerfvuil op het strand bij een hittegolf verbazen Tim Corbisier, projectcoördinator van de Facebookgroep Proper Strand Lopers, geenszins: “De temperatuur is een kritiek punt. Van zodra het warmer is aan de kust, stijgt het zwerfvuil exponentieel. Blijkbaar gebeurt er dan iets in de hoofden van de mensen, waardoor ze meer afval achterlaten.”

“Zijn de mensen niet meer zo alert? Laten ze zich gaan op het einde van het zomerseizoen?”

“Onze vrijwilligers hebben op de diverse stranden tijdens de hittegolf in september meer afval opgehaald dan in de kwakkelzomer. Zijn de mensen niet meer zo alert? Laten ze zich gaan op het einde van het zomerseizoen? Een vrijwilliger is de voorbije weken al 29 keer op pad gegaan om zwerfvuil op te ruimen in Blankenberge. Als aanvulling bij hetgeen de stadsdiensten doen.”

Sensibilisering

“Sensibilisering van de vakantiegangers is meer dan ooit nodig. We doen dat met twee strandcabines in Oostende en Bredene. In 2019 hebben we het gedurende één seizoen geprobeerd in Blankenberge, maar onze infostand kreeg enkel een plekje op een slechte locatie. De samenwerking met het stadsbestuur was toen niet optimaal. Nochtans is Blankenberge op dat vlak een probleemgebied, met zijn vele duizenden toeristen die per trein naar die badstad sporen”, aldus Tim Corbisier.

Een vrijwilliger heeft al 29 keer deze zomer afval geraapt in Blankenberge. © Proper Strand Lopers

Bjorn Prasse, burgemeester van Blankenberge, reageert: “Het was een topweekend in alle opzichten: mooi weer, een hoge bezetting van de hotels en een massa volk op het strand. Hoeveel vuilnisbakken je ook plaatst, op piekdagen raken die overvol in bepaalde, kwetsbare zones. Dan zijn er strandgasten die afval naast de vuilnisbak deponeren, in plaats van op zoek te gaan naar een vuilbak in de buurt die nog niet vol is. Sommigen willen die moeite niet doen.”

World Clean Up Day

“Beelden met afval op het strand zie je liever niet. Onze stadsdiensten doen nochtans uitstekend hun job, het is dweilen met de kraan open. Ik wist zelfs niet dat de Propere Strand Lopers in 2019 bij ons in Blankenberge een cabine met info hadden om de badgasten te sensibiliseren. Ons schepencollege heeft overigens net besloten om de properste dag te ondersteunen. Blankenberge neemt actief aan deel aan de World Clean Up Day op zaterdag 16 september”, aldus Bjorn Prasse.