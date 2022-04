Tielt houdt een ‘Week zonder Waste’ vol activiteiten rond afvalvermindering

Van 1 tot en met 7 mei vindt in Tielt de ‘Week zonder Waste’ plaats: een week vol inspirerende activiteiten rond afvalvermindering en omgaan met verspilling.

Herken je dit? Je haalt een maaltijd af en hebt meer plastic mee dan eetwaar. Je neemt een take away koffie en vijf minuten later vliegt het bekertje de vuilnisbak in. Je opent je frigo en stelt vast dat je die drie verpakte braadworsten van vorige week vergeten bent. Je sorteert je huisapotheek en moet driekwart van alle pillen, zonnecrème en siropen weggooien want ze zijn vervallen. Je wasmachine lijkt defect te zijn, maar herstellen is duurder dan een nieuwe kopen. Je online bestelde trui blijkt bij levering toch niet de juiste maat te zijn. Terug naar af. Eén voor één anekdotes van wat een wereldwijd en snelgroeiende problematiek is: onnodige verpakkingen, overtollig afval, verspilling van voedsel of andere grondstoffen, verspilling van energie en materiaal.

Week vol inspiratie

De Tieltse Zero Waste Week wil tonen dat het anders kan. Inspirerende oplossingen aanbieden en sensibiliseren om stappen te zetten richting een ‘Zero Waste’ levensstijl: laten liggen wat je niet nodig hebt, kiezen voor producten zonder verpakking, materialen een tweede leven geven. Een keuze maken voor een circulaire economie. Allemaal samen, bedrijven, horeca, verenigingen, scholen, gezinnen en de overheid, kunnen we heel wat doen om hier werk van te maken. En als je het goed aanpakt, zal je vuilniszak afvallen en je portefeuille aankomen!



Tijdens de Zero Waste Week kan je deelnemen aan heel wat verschillende activiteiten: zwerfvuilacties, de filmvoorstelling ‘A plastic Ocean’ in Cultuurcentrum Gildhof, koken met restjes, een Mondiaal Café over onze ‘Verborgen Impact’, het allereerste Repair Café in Tielt, verpakkingsarm winkelen in Bokaal, een lezing door Zero Waste Warrior Vanessa Debruyne en nog zoveel meer.

Grote samenwerking

De organisatie van de Zero Waste Week is in handen van de Stedelijke Mondiale Raad in samenwerking met Stad Tielt en Avansa MZW. Heel wat individuele burgers verlenen hun medewerking, alsook scholen, verenigingen en andere organisaties: vzw WOP!, Oxfam Wereldwinkel Tielt, Campus de Reynaert – Park Uniek & Salto Humano, VOC Opstap, Mivalti, VTI Tielt, Basisschool Het Spoor, Basisschool De Dorpsparel, Internaat Molenland, De Bron, Sint-Jozefinstituut, Sint- Andriesziekenhuis, Natuurpunt De Torenvalk, OVAM, vzw Ihsan, Velt Tielt en Tannekes Tuin Tielt.