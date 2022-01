Thermocar rijdt door Wingene en scant woninggevels op energieverlies

Op maandagavond 10 januari en in de nacht van dinsdag 11 januari zal de ‘Thermocar’ uitrijden in de gemeente Wingene. Deze wagen scant de gevels met een thermografische camera om zo het warmteverlies in kaart te brengen.

De gemeente doet voor deze campagne een beroep op het Energiehuis van WVI. Deze avond en komende nacht trekt de ‘Thermocar’ op pad en worden er enkele gevelscans gemaakt. Het gaat om woningen in Zwevezele en enkele in Wingene. De rest van de gemeente komt volgend jaar aan de beurt. De thermografische foto’s hebben het doel om de inwoner te informeren over het mogelijke warmteverlies via muren, buitenschrijnwerk, rolluikkasten en noem maar op. Ze bieden dus een eerste indicatie over eventuele renovaties.

“Elke inwoner krijgt gratis een persoonlijke warmtefoto van zijn gevel en kan daarna rekenen op gratis renovatieadvies”, verduidelijken schepenen van Klimaat Brecht Warnez en schepen van Wonen Tom Braet (CD&V). “Via het thermoloket zal elke inwoner de warmtefoto en het energieverlies van zijn huis kunnen bekijken. Op die manier ondersteunen we onze inwoners om energie te besparen en de uitstoot te verminderen.” De gemeente wil de ambitie uit haar Lokaal Energie- en Klimaatpact verder vormgeven en de CO2- uitstoot tegen 2030 met 40 procent doen dalen. “Kleine ingrepen kunnen de energiefactuur al doen dalen”, weet Brecht Warnez. “Hiermee willen we het Lokaal Energie- en Klimaatpact verder vormgeven.”

Infoavonden

Op verschillende infoavonden zal men samen met het Energiehuis en de Woonwinkel meer toelichting geven over de subsidiemogelijkheden. “Met dit initiatief willen we onze inwoners ondersteunen en warm maken voor gerichte, energetische woningrenovaties die de woonkwaliteit verhogen”, besluit Tom Braet.