Team milieu van Oudenburg roept op om alert te zijn voor ratten: “De uitwerpselen kunnen voedselvoorraden bevuilen”

Door het stijgende aantal meldingen van ongedierte zet het team milieu van de Stad Oudenburg de verschillende oplossingen nogmaals in de kijker. “Door het koude, natte weer van de voorbije weken kregen we meer meldingen dan normaal binnen dat er ratten of marters worden opgemerkt”, zegt burgemeester Anthony Dumarey. “Wilde knaagdieren zoeken dan een schuilplaats. Ratten leven vooral op vochtige en donkere plaatsen, zoals grachten, riolen, kelders en stallen. Ze worden heel vaak aangetroffen in de nabijheid van de mens. Het zijn alleseters die vooral granen verkiezen, maar die zich graag tevreden stellen met etensresten en afval.”

“Er zijn verschillende soorten ratten. De bruine rat kan bijvoorbeeld uitstekend graven en kan daardoor schade veroorzaken aan onder andere funderingen. De uitwerpselen van ratten kunnen voedselvoorraden bevuilen. Bovendien kunnen ze ook ziektekiemen overbrengen. De dieren kunnen ook vraat- en knaagschade veroorzaken aan houtwerk, PVC buizen, elektrische leidingen, voedingsproducten, veevoeders en landbouwgewassen”, legt de burgemeester uit.

“De wet bepaalt dat particulieren, zijnde een eigenaar, huurder of gebruiker, op zijn/haar terrein inclusief de private grachten moeten zorgen voor de bestrijding van ongedierte. Op het openbare domein, rond openbare waterlopen en weggrachten staat de stad of de provincie in voor de bestrijding. Er wordt hiervoor een rattenvanger ingezet, die onze inwoners ook kan adviseren hoe hier best mee om te gaan. Op de website www.zonderisgezonder.be vind je heel wat tips hoe je ongedierte kan bestrijden en hoe je je woning en tuin minder interessant kunt maken voor ratten.”

Bij een vermoeden van aanwezigheid van ratten wordt gevraagd dit te melden aan de milieudienst van de stad, om zo de rattenpopulatie in kaart te kunnen brengen. (LIN)