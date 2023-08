Te veel pesticiden in het water: geen drinkwater uit waterbekkens in Diksmuide en Ieper

In twee waterbekkens in onze provincie kan momenteel geen drinkwater genomen worden, onder meer door een te veel aan pesticiden in het water. Dat schrijft VRT NWS. Het gaat om de Blankaartvijver in Diksmuide en de Verdronken Weide in Ieper.

Het probleem is niet nieuw in de regio, staat er ook nog te lezen. Sinds juni kan er al geen drinkwater meer uit de twee waterbekkens gehaald worden. Oorzaak: het water staat te laag, maar ook de concentraties van bestrijdingsmiddelen in het water zijn er zo hoog dat de drinkwaterproducent De Watergroep ze er niet meer uitgefilterd zou krijgen.