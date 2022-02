Surfers Paradise in Knokke-Heist ontvangt Eneco Clean Beach Cup

Na lang wachten mocht Joyce Vanleenhove eindelijk de trofee in ontvangst nemen. Surfers Paradise slaagde er immers in om in het naseizoen de meeste vrijwilligers op de been te brengen. Op zondag 12 september 2021 kwamen 175 vrijwilligers het Knokke-Heistse strand opkuisen tussen Surfers Paradise en de Zwinmonding.

Joyce Vanleenhove: “uiteraard zijn we zeer blij met deze erkenning want we doen heel veel om het strand proper te houden. We sensibiliseren niet alleen onze bezoekers en leden, we proberen ook zo veel mogelijk afval te sorteren en geen wegwerpverpakkingen te gebruiken waar mogelijk.”

“Ook voeren we elk jaar de actie “take 3 for the sea” waar we elke strandbezoeker aanmanen om minstens 3 stukjes afval op te rapen, hoe klein dan ook. We hebben ook een speciale afvalbak staan voor mensen die vanuit het Zwin richting Knokke-Heist terugkomen met afval want wij zijn dan meestal de eerste plaats die ze tegenkomen. “

“e zijn fier op onze prestatie al moet gezegd worden dat doorheen het jaar de gemeentelijke opruimers ook heel wat werk verrichten. Vooral na elke storm met wind uit zee.”

