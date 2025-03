Stuur artistieke brief naar klimaatminister

Klimaatverandering is een begrip dat niet meer weg te denken is uit ons dagelijks leven. Ongetwijfeld heeft iedereen al de effecten gemerkt. Maar de vraag is of we hierbij een gamechanger kunnen zijn. Onder de noemer Warm Alarm slaan verschillende organisaties en gemeenten de handen in elkaar om een brieventsunami aan artistieke brieven naar de klimaatministers te organiseren. Ook Kortemark doet mee. Wie hieraan wil deelnemen, kan ook een brief komen schrijven van 31 maart tot 16 april in de leeszaal van de bib of in de Stoasje, alsook tijdens de Lenteschoonmaak op 5 april of tijdens de Gezinsdag op 17 april in de Oude Pastorie. Voorbeeldbrieven zijn voorzien. (JDK/foto JDK)