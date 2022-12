Stortplaats in Kortemark mag voorlopig uitgebaat blijven

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft beslist dat de stortplaats Silvamo in Kortemark actief mag blijven. De protestgroep Climaxi en Meester Isabelle Larmuseau hadden op 18 november een verzoek tot schorsing van de vergunning van de stortplaats ingediend. Maar die is nu verworpen. Dat meldt Vlaams minister van Omgeving, Zuhal Demir (N-VA).

De vergunning voor Silvamo, een stortplaats voor niet-gevaarlijk afval in Kortemark, werd in november door minister Demir onder strenge voorwaarden verlengd. Een uitbreiding van de site 125.000 m³ werd geweigerd. Silvamo kreeg ook specifieke strenge voorwaarden opgelegd, omdat ze hadden laten weten dat ze in de toekomst vervuilde PFAS-grond willen stockeren.

En dat viel niet bij iedereen in goede aarde. De buurtbewoners reageerden bezorgd. De twee actiegroepen Leefbaar Groot Kortemark en Climaxi stapten naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om een schorsing te vragen bij uiterst dringende noodzakelijkheid. Volgens de actiegroepen zou die vergunning voor zwaar verontreinigde PFAS-gronden onherstelbare milieuschade tot gevolg hebben.

“Mensen nodeloos ongerust maken”

De raad heeft het verzoek tot schorsing nu verworpen. De Raad stelt onder meer dat er geen dreigend nadeel is omdat Silvamo tot nader order geen PFAS-houdende gronden van andere werven zal bewaren en dat de voorwaarden, die Demir oplegde om grond met PFAS-afvalstoffen te stockeren ‘de beste methode is’. Daarmee bevestigt de Raad ook dat Demir handelt volgens de Europese regels.

Demir haalde ook uit naar de bekende milieuadvocate, die voor de aanvraag tot schorsing samenwerkte met de actiegroep. “Het arrest toont nogmaals aan dat Meester Larmuseau vooral mensen nodeloos ongerust wil maken”, aldus Demir.