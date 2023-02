Stort Woumen moet sanering ondergaan: PFAS aangetroffen op site

De oude stortplaats aan de Rapestraat in Woumen ligt al 45 jaar in de IJzervallei, pal langs de IJzer en het nabije drinkwatergebied, EU-Vogelrichtlijngebied en overstromingsgebied. Voor landbouw- en milieuorganisaties in de regio is de oude stortplaats bovendien al lang een doorn in het oog. Het was de bedoeling van stad Diksmuide om hier een bos van 4,5 hectare aan te planten. Dit plan moet nu ook worden uitgesteld of zelfs afgevoerd, want er is PFAS-vervuiling op de site.

“Naar aanleiding van de bijkomende analyses, bodemstalen op het voormalig stort in de Rapestraat Woumen hebben we moeten vaststellen dat er jammer genoeg PFAS-vervuiling is op deze site”, vertelt schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide).

“Wij willen in het kader van volksgezondheid, milieu én duurzaamheid weten welke stoffen deze stortplaats bevatte” – schepen Marc Deprez

“Bijgevolg zal deze grondig dienen te worden gesaneerd. Maar wie betaalt wat? Als bevoegd mandataris voor milieu heb ik mijn tanden in dit dossier gezet. Ik deed dat samen met mijn collega Katleen Winne, bevoegd voor volksgezondheid. Wij willen in het kader van volksgezondheid, milieu én duurzaamheid weten welke stoffen deze stortplaats bevatte. Wij willen ook meegaan in het voornemen van minister Zuhal Demir om voormalige stortplaatsen te bebossen. Er zijn heel wat subsidies die daarmee te maken hebben. Vanuit dit oogpunt komt dit dossier in een stroomversnelling. Nu zijn er nog de nefaste resultaten van bodemvervuiling en bijkomende PFAS-verontreiniging. We weten hoe de vork in de steel zit en hopen alvast dat de bebossing na de sanering het mooie vervolg is. We hopen op een goed einde.”

Belang van sanering

In 2015 had schepen Katleen Winne (Idee Diksmuide) het al over deze tikkende tijdbom, toen zat Idee Diksmuide nog op de oppositiebank. “Het is zeker van groot belang om deze plek te saneren, dat komt niet alleen de volksgezondheid en de natuur ten goede, maar ook de bebossing van dit gebied zal een grote meerwaarde zijn”, besluit schepen Katleen Winne. (ACK)