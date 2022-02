Stookoliebolletjes aangespoeld op onze stranden, omvang en oorzaak nog onduidelijk

Op het strand van Middelkerke, Oostende, Bredene, De Haan en Wenduine zijn bolletjes gestolde stookolie aangespoeld. De brandweer is momenteel bezig met de kustlijn af te zoeken om de opvang van de vervuiling in kaart te brengen. Mogelijk gaat het om historische vervuiling vanop de zeebodem die door storm Corrie begint aan te spoelen.

Veel is er op dit moment niet duidelijk. Het zijn de diensten van de gouverneur die alles coördineren. “We zijn nog volop bezig met de nodige vaststellingen. Over de omvang of herkomst van de stookoliebolletjes is momenteel nog niet veel duidelijk”, klinkt het daar. Even na 16 uur steeg een vliegtuig op om op zee te kijken of er ergens sprake is van olievervuiling. Het MRCC coördineert die actie op zee, maar daar kunnen ze niets kwijt en verwijzen ze naar de gouverneur. De stookoliebolletjes zijn ongeveer een vinger groot.

Volgens burgemeester Wilfried Vandaele (N-VA) is de vervuiling op de stranden van De Haan en Wenduine eerder beperkt en situeert het zich vooral in Oostende.

Wellicht in nog meer gemeenten

Oostends burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) wacht de vaststellingen af. “We kregen zonet de melding dat er olie aangespoeld is op onze stranden. Er werden reeds vaststellingen hiervan gedaan in de zone van de gemeenten Knokke-Heist tot en met Middelkerke. De verwachtingen is dat ook de overige gemeenten hier nog mee kunnen geconfronteerd worden. Het gaat over druppels waarbij de hoeveelheden nogal verschillen per locatie”, aldus Tommelein.

Wellicht zal het nog enige tijd duren vooraleer er meer duidelijkheid is over de vervuiling. (Matthias Mariën/Bart Boterman)