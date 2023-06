Stationsplein in Roeselare binnenkort een pak groener met vlottere ingang naar de Ooststraat

Het Stationsplein van Roeselare krijgt tegen de Batjes van 2024 een groenere aanblik. Gelijktijdig wordt de toegang tot de Ooststraat breder en toegankelijker gemaakt.

“Een aantal grote betontegels maakt plaats voor ruime groenzones met paadjes. Een deel van de huidige kortparkeerzone wordt omgevormd tot een nieuwe, permanente speelzone. Maar er blijven voldoende parkeerplaatsen voor kort parkeren”, horen we van burgemeester Kris Declercq.

Ontwerpbureaus Fallow en Plant & Houtgoed kregen van de Stad en de NMBS de opdracht om van het Stationsplein een aangenaam verblijfsplein te maken en tegelijkertijd een aanzuigeffect naar de Ooststraat te creëren.

“In deze opdracht kiezen we resoluut voor een tweeledige aanpak. We benaderden het plein vanuit een menselijke én ecologische dimensie. Zo voegen we twee lagen toe aan het Stationsplein: een ‘gebruikerslaag’ en een ‘vegetatielaag’.”

Welkomstpoort naar de Ooststraat

Het stationsplein is voor veel bezoekers die met de trein of auto komen de eerste indruk van de stad. “We willen de bezoekers aan onze stad meteen welkom heten in het groen. Daarnaast dienen zij ook meteen de weg te vinden naar ons bruisend stadscentrum. Door middel van geleidende vlaggen en bomen zullen bezoekers als het ware vanzelf in de winkelstraten terechtkomen.”

Veilig spelen in het groen

“We vergroenen een deel van de huidige kortparkeerzone. Daar komt er ook een permanent speelpleintje. Hierdoor kan het hele jaar rond veilig gespeeld worden. De huidige zomerspeelplaats blijft eveneens bestaan. Deze zorgt samen met de waterpartij in de zomermaanden voor extra speelplezier”, aldus de burgemeester.

Bomen krijgen ruimte om te ademen

“We geven de bestaande bomen meer ruimte door een heel aantal betontegels rond de stammen te verwijderen. Deze maken plaats voor planten, bloemen en extra bomen. Om de zichtbaarheid, en bijgevolg sociale controle en veiligheid op het plein te garanderen, is de keuze van de juiste dichtheid aan planten op de juiste plaats essentieel.”

“We zien het groen niet als een saaie vlakte, maar eerder als een reliëf, met hoogtes en laagtes van vegetatie. Doorzicht op strategische plaatsen is daarbij belangrijk”, aldus de burgemeester.

Timing

Afhankelijk van de te doorlopen procedure voor het aanstellen van een aannemer, zouden de werken in het najaar van 2023 kunnen starten om uiterlijk tegen de Batjes van 2024 te worden gefinaliseerd.