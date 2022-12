Staden ontvangt label voor ‘bijenvriendelijke gemeente’

De gemeente heeft uit handen van Dominique Persoone het label van ‘bijenvriendelijke gemeente 2022’ ontvangen.

“Dominique is peter van de ‘Week van de Bij’”, legt schepen van Duurzaamheid Chris Verhaeghe (Open Vld) uit. “Het label werd toegekend door de Vereniging voor Openbaar Groen. Voor het bekomen van het label werkten we samen met de ‘kruisbestuivers’ van Stad-Land-Schap ‘t West-Vlaamse Hart. We kozen er samen voor om voor een project rond bloemenweiden te gaan. Dat kreeg de naam ‘Laat het zoemen met bloemen’ mee. Daartoe werd een bijenwerkgroep opgericht. Bedoeling was om al het mogelijke te doen om het bijenbestand in stand te houden. Daarmee richtten we ons niet alleen op de ‘gewone’ bijen, maar ook op wilde bijen.”

Bloemenweiden

“Op verschillende plaatsen in de gemeente werden bloemenweiden aangelegd. Dat was onder andere het geval aan het Polderbos, waar Stadense imkers bij het schuilhuisje ook bijenkorven hebben geplaatst. Ook op het groendak van het AC/DC, het administratief centrum en dienstencentrum, is dat gebeurd. De aanleg van de bloemenweide en het plaatsen van de bijenkorven aan het Polderbos resulteerden zelfs in het uitbrengen van een eigen honing: de Polderboshoning”, klinkt het. (BCH)