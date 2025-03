Stad vraagt na nieuwe brand én rattenplaag spoedoverleg om ‘vuilste hoek van Waregem’ op te ruimen: “Het is een containerpark”

Na de brand van vorige week – en de vele zwerfvuil- en andere problemen van de voorbije 20 jaar – kwam het dossier van de Sofinal-site en het RUP Stationsomgeving afgelopen gemeenteraad nogmaals ter sprake in Waregem. De oppositie vraagt om ondanks de lange juridische procedures toch snel actie te ondernemen. Burgemeester Chanterie belooft een spoedoverleg in te plannen.

Vandalisme, brandstichting, zwerfvuil, overlast, verloedering en een aanhoudende rattenplaag. De voormalige Sofinal-site tussen de Fabrieksstraat en Hugo Verrieststraat, vlakbij het station, is al meer dan 20 jaar een doorn in het oog van zowel oppositie als stadsbestuur. Het ongeveer 200 meter lange gebouw staat sinds het faillissement in 2003 ‘leeg’. Leeg als in: er werd niet meer in gewerkt, want de gebouwen staan anno 2025 allesbehalve leeg. Gebroken glas, oude machines, krakers, tonnen afval, kasten en zelfs parasols en glijbanen. De Sofinal-site werd een stort.

“De omwonenden worden geconfronteerd met een erge rattenplaag”

Maar het opruimen is niet evident. In 2013 duidde de Vlaamse overheid saneringsbedrijf Santerra aan om de vervuilde grond te zuiveren. Toen al lag het plan op tafel om er nadien een nieuwe woonwijk neer te poten. Eerst moesten de verschillende partners op dezelfde lijn zitten. Maar de miserie hield niet op. In 2023, intussen twintig jaar later, kaartte oppositieraadslid Michiel Vandewalle (N-VA) de problemen nog eens aan.

Vandewalle hekelde het vele zwerfvuil, de hondenpoep en het slecht onderhouden fietspad naast de site. “Dit is de vuilste hoek van Waregem. Op 100 meter fietspad telde ik 27 hondendrollen. Deze zone is een containerpark”, zei hij. Afgelopen dinsdag trok Groen-collega Marij Vanlauwe nog eens aan de alarmbel. “De omwonenden worden er geconfronteerd met een erge rattenplaag.”

Ernstige problematiek

“We hopen dat het stadsbestuur de overlast kan verhelpen en dat er snel gestart kan worden met de reconversie van het terrein. Want de problematiek is ernstig. Vorige week brak er opnieuw brand uit in de gebouwen. Er moet dringend actie volgen, en met de ferme PFAS-verontreiniging dringt zich een serieuze sanering op.”

Schepen van Stadsnetheid Marc Vercruysse (CD&V) antwoordde dat de Sofinal-site privé is, en daar niets kan ondernomen worden. “Op het openbaar terrein rondom en de achterliggende fietsroute heeft onze ongediertebestrijder buizen en klemmen geplaatst om de rattenplaag te bestrijden.” Burgemeester Kristof Chanterie (CD&V) liet weten dat hij binnenkort een spoedoverleg pleegt met de betrokkenen.

Hof van Cassatie

“Het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Stationsomgeving’ werd al in 2021 goedgekeurd. Na afbraak van de gebouwen komt daar een mooie gemengde zone van zo’n 5 hectare met plaats voor wonen, kantoren, buurtwinkels en groen. Maar door een gerechtelijke discussie tussen de twee kandidaat-kopers Santerra en Intercommunale Leiedal, ligt het project al lange tijd stil. Dat proces ging zelfs naar het Hof van Cassatie.”

“Uiteindelijk werd beslist dat Leiedal de site kon aankopen”, gaat Chanterie verder. “Maar er was een nieuw bodemattest nodig, het vorige was vervallen. Bij dat nieuwe bodemonderzoek werd PFAS ontdekt, iets wat bij het vorige attest nog niet aan bod kwam. Daardoor ontstond een nieuwe discussie tussen Leiedal en de curatele over wie de saneringskost van PFAS moest dragen. Want dat gaat over honderdduizenden euro’s. Er werd geen overeenkomst gevonden en het zit opnieuw bij de rechtbank.”

Afbreken

“Na de brand van vorige week heb ik een spoedoverleg tussen de partners aangevraagd. Ik ga sterk aandringen om de zaak te deblokkeren zodat we kunnen kijken wat er op korte termijn mogelijk is, in afwachting van de juridische procedure. De gebouwen afbreken zou al veel problemen oplossen.”

De oppositie reageerde positief op dat spoedoverleg. “Maar ik hoop niet dat er gewacht werd tot de brand om beide partijen te horen”, besluit Vandewalle. “Twee jaar geleden was de situatie al precair, werd er dan eigenlijk actie ondernomen? Een bewoner zei toen dat zijn kleinkinderen niet meer op bezoek kwamen uit angst voor de ratten. Twee jaar later is er dezelfde problematiek.”