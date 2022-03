Stad Roeselare geeft komende maand extra aandacht aan openbare netheid

In maart schenkt Stad Roeselare extra veel aandacht aan openbare netheid. Daarbij spoort de stad iedereen aan om samen het domein proper te maken tijdens de grote zwerfvuilopruimactie op zaterdag 26 maart.

Op zaterdag 26 maart vindt de 24ste editie van de zwerfvuilopruimactie plaats. Je kan kiezen om aan te sluiten bij een vereniging of wijkcomité om samen op te ruimen, of je doet het in je eentje. Hoe je het doet maakt niet uit, want elke bijdrage wordt geapprecieerd.

Ook Roeselaarse bedrijven dragen hun eigen steentje bij en organiseren samen met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) een lenteschoonmaak op donderdag 24 en vrijdag 25 maart.

Inschrijven

Iedereen die inschrijft, zowel volwassenen als kinderen, ontvangt een opruimpakket met onder andere vuilniszakken, handschoenen, grijpers en fluohesjes, dat wordt aangeleverd door Stad Roeselare.

Inschrijven is verplicht en kan tot vrijdag 18 maar via www.net.roeselare.be.

Mooimakers

Stad Roeselare kan ook rekenen op een enthousiast team van 165 Roeselaarse Mooimakers, die in hun vrije tijd een straat, plein of groenzone opruimen.