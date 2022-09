Stad gaat strenger toezien op gebruik afvalstraten: Sluikstortcamera’s gaan overtredingen monitoren

Het stadsbestuur maakt al enkele jaren werk van het plaatsen van afvalstraten. Stellen dat er zich bij sommige daarvan problemen durven voordoen, is een open deur intrappen. Oostende zal de controles opvoeren en dat zal onder meer met slimme camera’s gebeuren.

In de strijd tegen zwerfvuil liet Stad Oostende in een recent verleden onder meer dergelijke afvaleilanden plaatsen. Nadat die op 26 locaties in het straatbeeld verschenen, werden er sinds mei zeven nieuwe uitgerold en staan er nog drie op de planning. Maar het moet gezegd: sommige plaatsen in de stad zijn aantrekkelijk voor sluikstorters en dat is niet in het minst het geval bij sommige afvalstraten. Vooral op het Vogelmarktje, aan OC De Blomme en op het Mariakerkeplein doet er zich regelmatig overlast voor. “Dat zijn inderdaad drie hotspots die zeker extra aandacht verdienen en dat is absoluut de bedoeling”, bevestigt bevoegd schepen Maxim Donck (N-VA). “Dit jaar hebben we, wat de afvalstraten betreft, al 144 overtredingen vastgesteld. Sommige overtreders zijn we nog aan het zoeken, maar konden voorlopig niet geïdentificeerd worden. We zullen echter binnenkort bijkomende gesofisticeerde middelen inschakelen om overtreders bij de kraag te vatten. Naast de vaststellers die continu controleren en de politie die een oogje in het zeil houdt, heeft het stadsbestuur namelijk specifieke sluikstortcamera’s besteld. Die kunnen 72 uur na elkaar beelden opnemen. Wat daarbij heel bijzonder is, is dat iemand niet al die tijd naar de beelden hoeft te kijken. De camera heeft namelijk een programma waarbij het zelf precies kan vaststellen wanneer er een overtreding gebeurt. We roepen wel de mensen ook op om, indien er zich problemen voordoen zoals volle containers, meteen het aangebracht nummer te bellen”, zegt de schepen.

Wantoestanden beboeten is nodig, anders blijft het dweilen met de kraan open

Niet om aan te zien

Bewoners aan het Vogelmarktje bevestigen bepaalde wantoestanden en vinden dat een strenger optreden en meer maatregelen hoegenaamd geen kwaad zouden kunnen. Opvallend: veel mensen willen getuigen, maar alleen anoniem, want sommigen vooral oudere bewoners zijn er duidelijk niet gerust in. “Ik kijk vlak op de containers en het is soms niet om aan te zien”, vertelt een oudere dame. “Let wel: de meeste mensen die hun afval komen dumpen, doen dat zoals het hoort, maar je hebt er nogal wat andere. Onlangs nog zag het hele plein er als een slagveld uit. Vooral op zondagavond, als de bakken meestal helemaal vol zitten, laten velen hun afval gewoon ernaast staan. Er zijn er ook die met een stuk van 50 cent meerdere zakken proberen in de daarvoor voorziene container te dumpen. Die worden zelfs met winkelkarretjes aangevoerd, die vervolgens doodleuk blijven staan. En als je overtreders erop wijst dat zoiets niet hoort, dan word je op de koop toe de huid vol gescholden. Er is inderdaad meer controle en handhaving nodig. Het zou helpen als je overtreders in hun portemonnee treft. Anders blijft het dweilen met de kraan open.”