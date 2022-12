Sportsites Aarsele en Kanegem worden uitgerust met regenwaterputten

Tegen eind 2023 zullen er op de sportsites in Kanegem en Aarsele vijf nieuwe regenwaterputten van elk 20 kubieke meter komen. Het water zal gebruikt kunnen worden voor de beregening van de terreinen.

“Op beide plaatsen wordt voorlopig nog leidingwater gebruikt voor het sanitair en voor het besproeien van de terreinen”, zegt schepen van Openbare Werken Joris Vande Vyvere (CD&V). “Door het aanleggen van twee keer vijf citernes van elk 20.000 liter kunnen we het gebruik van leidingwater herleiden tot het absolute minimum. In Aarsele wordt het asfalt in de zone waar de buffers komen, trouwens opgebroken en heraangelegd in grasbetontegels, zodat het hemelwater er ook kan infiltreren in de ondergrond.”

De totale kost van de werken is geraamd op 147.000 euro. 75 procent van dat bedrag wordt gesubsidieerd via het Blue Deal-subsidieprogramma van de Vlaamse overheid. Met die Blue Deal wil de Vlaamse regering de strijd tegen waterschaarste en droogte opvoeren. (SV)