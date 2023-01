Speedwaycircuit blijft voor beroering zorgen: “Ecologische ramp”

De toekomst van het CAMSO speedwaycircuit blijft de gemoederen beroeren. Nadat de bewoners reeds hun zorgen hadden geuit mengt nu ook de CADEC zich in de discussie. “Het volledige dossier is één grote gruwel”, klinkt het in hun verzet.

Weinig hadden kunnen voorspellen dat de site, ooit een unieke racebaan die een bijna mythische status had verworven, het onderwerp zou zijn van een juridische uitputtingsslag. Toen CAMSO hun nieuwe milieuvergunning geweigerd zag worden, gingen de deuren van de autosporttempel op slot en begon een getouwtrek zonder gelijke. Advocaten slepen de messen om de weigering aan te vechten, waarop andere ondernemingen van de kans gebruik maakten om zelf hun kans te wagen. Zo ook de firma Deryckere-D’Hondt, een firma gespecialiseerd in afbraak- en grondwerken uit Moorslede. Zij zagen heel wat potentieel in Waasten en dienden prompt een aanvraag in om de plaats om te bouwen tot een recyclagecentrum.

“In Vlaanderen diende de onderneming dezelfde aanvraag in en die werd categoriek geweigerd. Het bedrijf probeert het dan maar in Wallonië”, briest CADEC. De lokale milieuvereniging reageerde erg geprikkeld op de aanvraag en zet zich schrap voor de strijd. “Begrijp ons niet verkeerd: het recycleren van bouwafval volgens de norm is een erg goede zaak, alleen raakt het kant noch wal dat te gaan doen op meer dan 30 kilometer van je originele uitvalsbasis. Enkel en alleen al de uitstoot van de vele vrachtwagens zal gelijk staan aan een ecologische ramp en dan spreken we nog niet over alle andere overlast. Dit volledige dossier leest als één groot gruwelverhaal, waarbij een onderneming handig gebruik maakt van het Belgische systeem. We zullen ons dan ook met man en macht verzetten tegen deze aanvraag.”