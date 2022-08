Socialisten organiseren zelf ophaling grof huisvuil: “Twee containers grof huisvuil wijst op noodzaak van ophaling”

Met een opvallende actie zette Vooruit Oostende haar voorstel voor een periodieke ophaling van grof huisvuil kracht bij. “ Desnoods herhalen we dit”, luidt het

De socialisten kloppen al enkele jaren op dezelfde nagel. “De ophaling van grof huisvuil werd afgeschaft en dat was geen goede zaak.” Maar de kritiek van Vooruit Oostende wordt niet gedeeld door het stadsbestuur dat hun punten over de herinvoering van de ophaling, wegstemde. Bij een actie op de Nieuwe Stad maakten ze andermaal hun punt. Vooruit-raadsleden Johan Crombez, Michael Vanhee en Didier Brissinck waren aanwezig bij de actie waarbij ze een container plaatsten op het Cardijnplein.

“Er zijn veel klachten van sluikstorten. Oostende slaagt er niet in om daar structureel op in te grijpen. Integendeel, ze ondersteunen zelfs nog het sluikstorten door twee jaar geleden de ophaling van grof huisvuil af te schaffen en dan opnieuw tegen betaling in te voeren. Voor financieel kwetsbare mensen is dat geen haalbare kaart. Het is ook niet evident want er is maar één dag in de maand dat men het wil komen ophalen en de aanvraag is enkel digitaal, waardoor weer een pak mensen uit de boot vallen”, luidt het.

Een periodieke ophaling, elke zes maanden, ziet Vooruit Oostende als een oplossing. “Niet elke inwoners kan naar de kringloopwinkel of het containerpark. Wie minder mobiel is of geen vervoer heeft, moet steeds een beroep doen op anderen.”

Geen reactie Anseeuw

Twee containers met zetels, koelkasten, meubilair en ook ander afval werden gevuld. Mensen brachten in minder mate ook wel glas en ander afval dat eigenlijk in de restafvalzak kan. “Als we echt een nette stad willen dan moet grof huisvuil opnieuw opgehaald worden. De stad moet de dienstverlening weer verhogen in plaats van te teren op handhaving met boetes in de strijd tegen sluikstorten want dat gebeurt vaak anoniem. Sluikstorten is niet altijd een kwestie van niet willen maar ook van niet kunnen. Financiële kwetsbare mensen zijn de dupe. De stad moet dat erkennen en halfjaarlijks een grof huisvuilophaling organiseren. We staan met de Vooruit-fractie in voor de kosten van het afvoeren en willen dat ook op andere wijken herhalen, gezien het succes.”

De buurtbewoners kwamen massaal af met hun grof huisvuil en alle ander afval dat ze kwijt wilden. “Niet iedereen geraakt op het containerpark. Ik ben toch langs gekomen met materiaal dat er anders blijft staan”, zegt Marc Mouttau. Willy Williaert bevestigt : “Ik bracht een oude wc en een hometrainer.” Ook een huishoudhulp kwam langs. “Ik kom voor een oudere bewoner die niet meer mobiel is.” Buurtbewoner Jan: “De ophaling van de stad aanvragen is een rompslomp en is betalend. Dit initiatief zouden ze moeten herhalen.”

Op de actie wilde schepen Björn Anseeuw (N-VA) echter niet reageren. “Dat doe ik maandag in de gemeenteraad wel.” Vanhee kondigde alvast aan. “Als ze koppig blijven weigeren, dan gaan we dat gewoon zelf blijven organiseren, om de zoveel maanden.”