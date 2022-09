Socialisten organiseren zelf ophaling grof huisvuil: “Desnoods nog eens”

Met een opvallende actie heeft Vooruit Oostende haar voorstel voor een periodieke ophaling van grof huisvuil kracht bijgezet. “Desnoods herhalen we dit”, luidt het. Maar het voorstel om elke zes maanden een ophaling van grof huisvuil te organiseren, werd maandag op de gemeenteraad weggestemd door de meerderheid.

De socialisten kloppen al enkele jaren op dezelfde nagel: “De ophaling van grof huisvuil werd afgeschaft en dat was geen goede zaak.” Maar de kritiek van Vooruit Oostende wordt niet gedeeld door het stadsbestuur, dat haar punten over de herinvoering van de ophaling wegstemde.

Met een actie in de Nieuwe Stad maakten ze andermaal hun punt. Vooruit-raadsleden Johan Crombez, Michael Vanhee en Didier Brissinck waren aanwezig bij de actie waarbij ze een container plaatsten op het Cardijnplein.

“Er zijn veel klachten over sluikstorten. Oostende slaagt er niet in om daar structureel op in te grijpen. Integendeel, de stad ondersteunt zelfs nog het sluikstorten door twee jaar geleden de ophaling van grof huisvuil af te schaffen en dan opnieuw tegen betaling in te voeren. Voor financieel kwetsbare mensen is dat geen haalbare kaart. Het is ook niet evident, want er is maar één dag in de maand dat men het wil komen ophalen en de aanvraag is enkel digitaal, waardoor weer een pak mensen uit de boot vallen”, luidt het.

Een periodieke ophaling, elke zes maanden, ziet Vooruit Oostende als een oplossing. “Niet elke inwoner kan naar de kringloopwinkel of het containerpark. Wie minder mobiel is of geen vervoer heeft, moet steeds een beroep doen op anderen.”

U vraagt dat we Vlaamse regels naast ons neerleggen. Dat gaan we niet doen

Niet willen of niet kunnen

Twee containers met zetels, koelkasten, meubilair en ander afval werden er gevuld. Mensen brachten in minder mate ook wel glas en ander afval dat eigenlijk in de restafvalzak kan. “Sluikstorten is niet altijd een kwestie van niet willen, maar ook van niet kunnen. Financieel kwetsbare mensen zijn de dupe. De stad moet dat erkennen en halfjaarlijks een grof huisvuilophaling organiseren.”

De buurtbewoners kwamen massaal af met hun grof huisvuil en alle ander afval dat ze kwijt wilden. “Niet iedereen geraakt op het containerpark. Ik ben toch langsgekomen met materiaal dat er anders blijft staan”, zegt Marc Mouttau. Willy Williaert bevestigt: “Ik bracht een oude wc en een hometrainer.” Ook een huishoudhulp kwam langs: “Ik kom voor een oudere bewoner, die niet meer mobiel is.”

Schepen Bjorn Anseeuw reageerde maandag op de gemeenteraad, waar Michael Vanhee een extra punt had ingediend.

“We hebben het debat al enkele keren gevoerd”, zei hij. “Het containerpark blijft gratis, behalve steenpuin en grof vuil. Dat is zo bepaald door Vlaanderen. U vraagt dat we die regels naast ons neerleggen. Dat zullen we niet doen. Het klinkt goed vanop de oppositiebanken, maar is niet ernstig. We zetten wel in op een performant afvalbeleid. Onze stad wordt steeds netter en we krijgen daarover steeds meer complimenten. Er is een kleine groep mensen die hun afval overal achterlaten. Het is niet gepast dat we achter het gat van die groep lopen met afvalzakken en containers. Iedereen heeft zijn verantwoordelijkheid. De overgrote meerderheid van de inwoners doet het goed. We gaan wel achter het gat lopen van de vervuilers voor de handhaving. Beweren dat iemand iets ‘niet kan’ als het gaat om afval, is klinkklare onzin.”

Het punt van Vanhee werd weggestemd, met 24 tegen 15 stemmen. Vanhee kondigde alvast aan: “Als ze koppig blijven weigeren, dan gaan we dat gewoon zelf blijven organiseren, om de zoveel maanden.”