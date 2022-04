Snellere huisvuilophaling tijdens zomermaanden zorgt ook dit jaar voor een nettere binnenstad in Oostende

Van 2 mei tot en met 31 augustus wordt ook dit jaar een extra ophaalwagen ingeschakeld voor de huisvuilophaling in sector A en B. Zo kan alle huisvuil in de Oostendse binnenstad tegen de middag worden opgehaald. Dat zorgt voor een nettere binnenstad en minder overlast voor de meeuwengevoelige wijken.

“Tijdens de zomermaanden pikken de meeuwen vaker en sneller de huisvuilzakken open. Daarom halen we ook dit jaar het huisvuil sneller op zodat alle straten tegen de middag opnieuw spic en span zijn. Een nette stad is een leuke stad. Van Oostende een nette stad maken is voor mij dan ook een absolute prioriteit”, aldus eerste schepen Björn Anseeuw, bevoegd voor Openbaar Domein en Afvalbeleid.

Hemelvaart en op pinkstermaandag

De ophaling start nog steeds om 7 uur, maar zal sneller afgewerkt worden. Hou er dus rekening mee dat de ophaalwagen vroeger op de dag zal langskomen dan gewoonlijk. De bewoners kunnen hun afval (huisvuil én pmd, papier en karton) aanbieden vanaf 5 uur op de dag van ophaling.

Op donderdag 26 mei (Hemelvaart) is er geen afvalophaling in sector D. Deze afvalophaling vindt één dag vroeger plaats, op woensdag 25 mei. Op maandag 6 juni (pinkstermaandag) is er geen ophaling in sector A. Deze ophaling wordt verplaatst naar woensdag 8 juni 2022.