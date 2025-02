Scoutmainactie in teken van openbare netheid: tientallen kilo’s zwerfvuil ingezameld

Op weg naar een propere gemeente, vuilniszak na vuilniszak! De inzet van de jaarlijkse Scoutmainactie, stond dit jaar volledig in het teken van openbare netheid. Ook in Komen-Waasten trokken de Scouts erop uit en verzamelden ze tientallen kilo’s aan zwerfvuil.

Afgelopen weekend trokken niet minder dan 115 eenheden van de Scouts op pad, tijdens de jaarlijkse Scoutmainactie. De actie, die zich vooral richt op Wallonië en Brussel, wordt jaarlijks georganiseerd in het kader van de Internationale Dag van de Scouts. Dit jaar stond de aanpak van zwerfvuil centraal, een actie die ook in Komen-Waasten niet onopgemerkt voorbij ging.

“Scoutmain is een jaarlijkse actie, waarbij we 48 uur lang de nadruk leggen op het solidaire aspect van de Scouts”, klonk het bij Pierre-Henri Vandamme. Het hoofd van de Komense Scouts kan tevreden terugblikken op een geslaagde actie. “Doorheen Wallonië en Brussel trokken zo 115 eenheden op pad. Ze hadden allemaal vuilniszakken in hun handen, want dit jaar gingen we de strijd aan tegen het zwerfvuil. Normaal gezien verzamelen de Scouts van Komen-Waasten zich op zaterdag, maar dit weekend werd een uitzondering gemaakt. Tijdens Scoutmain maken we duidelijk dat het behoud en het beheer van onze planeet van absoluut belang is. Het volstaat niet enkel om de pijnpunten aan te duiden, soms moet je ook de handen uit de mouwen steken. Samen met de actiegroep Lys Nature hadden we in Komen-Waasten verschillende probleempunten aangeduid. Het gaat hier om punten die door de bewoners en passanten als ‘vuil’ worden omschreven. Tijdens het weekend werden die punten dan ook aangepakt. Niet minder dan 7 van onze eenheden trokken op pad en pakten het tiental vuile punten aan. Het einde van het weekend loog er ook niet om. Elk brachten ze een tiental vuilniszakken terug mee, goed voor tientallen kilo’s aan zwerfvuil. Onze meer dan 100 leden waren allemaal uitgerust met grijptangen en fluohesjes, om hun werk wat vlotter te laten verlopen.”