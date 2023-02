Sanering Carcoke-site zit in de laatste fase

Een paar jaar geleden liet het Zeebrugs havenbestuur weten dat het samen met de Stad Brugge naar een invulling aan het zoeken was voor de gesaneerde haventerreinen van Carcoke en Zeematex. Tijdens de gemeenteraad peilde raadslid Andries Neirynck (Groen) naar de stand van zaken van dit dossier.

Andries Neirynck (Groen) vroeg of deze twee sites allemaal opnieuw bruikbaar en voldoende gesaneerd zijn: “De firma Gardec zou voor de bouw van de nieuwe zeesluis moeten verhuizen naar de Spie, ondanks het feit dat deze firma havengebonden activiteiten uitvoert. Nu de West-Vlaamse Intercommunale zijn aanvraag tot omgevingsvergunning voor de Spie ingetrokken heeft, lijkt mij een mogelijke verhuis naar de gesaneerde haventerreinen naast het Boudewijnkanaal logischer.”

2XL

Volgens het groene raadslid zou de firma 2XL perfect kunnen uitbreiden op de aangrenzende terreinen van de Carcoke-site: “Hun nieuwe, volledig geautomatiseerde gebouwen werden tijdens corona gebouwd, net naast het vormingsstation van Zwankendamme.”

Andries Neirynck peilde ook naar de resultaten van het onderzoek van de tuinen van de woonwijken en de volkstuintjes in Zwankendamme voor alle gekende vervuiling: ‘”Het gaat om teer, minerale olie, PAKs, BTEX, cyanide en zware metalen…”

Onjuiste info

Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) zit de sanering van de site door OVAM in laatste fase: “Enkel nog het grondwater moet verder gesaneerd te worden. Nadien kan het terrein klaargemaakt worden voor havenontwikkeling, er zal voorrang gegeven worden aan maritieme overslag en circulaire economie.”

“Gardec zal niet verhuizen naar de Spie, wel naar de achterhaven. Uw info is fout, ook 2XL heeft nog geen beslissing genomen.”

Wat de volkstuintjes betreft, is milieuschepen Minou Esquenet formeel: “De zone is op vijftien punten gescreend, er was slechts een heel licht verhoogde concentratie van de waarden. Niks alarmerend, volgens OVAM is er geen verder bodemonderzoek nodig.”