Ruiseleeds koppel roept op om afvalarm te winkelen

Shannen Debie en Ludwig Ysebaert uit de Tuinwijk zijn milieubewuste mensen en ergeren zich aan de al te grote afvalberg die bij het winkelen gemaakt wordt. Het kan anders en daarom roepen ze tijdens deze Zero Waste Week iedereen op om voor herbruikbare verpakkingen te kiezen.

Het koppel lanceert in die optiek een posteractie ‘Neem gerust uw eigen verpakking mee!’ in Ruiselede. “Ik ging het concept aan de lokale handelaars uitleggen en alle deelnemende handelszaken zijn meteen herkenbaar door de poster in de etalage”, aldus Shannen. “Aluminium- en plasticfolie kan men vermijden door voedsel en drank in glazen potten te bewaren. Of siliconepotjes in plaats van plasticzakjes. Dat is slechts een kleine greep uit onze tips. Het vergt een kleine verandering in ons gedrag, maar die verandering kan een grote impact hebben.” (RV)