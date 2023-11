Ruiselede koopt voormalige stortplaats

Minister Zuhal Demir stimuleert gemeenten sinds 2021 om voormalige stortplaatsen op te kopen en te bebossen. Het Agentschap Natuur en Bos en OVAM voorzien daarvoor interessante subsidies, die liefst 90% omvatten van het aankoopbedrag.

Tijdens de jongste gemeenteraad besliste het gemeentebestuur zo’n voormalige stortplaats op te kopen, met name in de Haantjesstraat op het kadastraal perceel Sectie G. nr. 717/A. Op het perceel werd in 2008 en 2011 al een bodemonderzoek uitgevoerd, evenals een bodemsaneringsproject in 2013.

Het weiland van 61 are werd aangekocht voor 30.900 euro. Het gemeentelijke aandeel bedraagt 10 procent. (GGM)