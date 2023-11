Roeselare sleept prestigieuze Publica Award in de wacht voor meest duurzame stadhuis van Vlaanderen

Stad Roeselare heeft de Publica Award 2023 binnengehaald voor Het Meest Duurzame Stadhuis van Vlaanderen. De jaarlijkse uitreiking, georganiseerd door EBP, bekroont uitmuntende publieke projecten binnen verschillende categorieën, en het stadhuis van Roeselare, ontworpen door B-architecten, Bressers Erfgoed, Arcadis en Arne Deruyter, heeft de felbegeerde Climate Responsibility Award in de wacht gesleept.

De Publica Awards, de jaarlijkse uitreiking georganiseerd door EBP in Brussel, bekroont de beste overheidsprojecten. De jury boog zich opnieuw over tientallen ingediende dossiers. Stad Roeselare diende ‘Het duurzaamste stadhuis’ in binnen de categorie Climate Responsibility, en won hiermee de eerste plaats. De jury was onder de indruk van de manier waarop het stadhuis inwoners en medewerkers van meet af aan betrekt bij dit project. Immers, de bouw van het stadhuis is een impactvol project, voor bewoners rondom, voor passanten en voor medewerkers en het beleid. Van bij het begin was het duidelijk dat het stadhuis een huis van mensen, en niet enkel van stenen, moest worden. Van de sloop tot de bouwfase, tot de opening: het stadhuis van Roeselare is ‘r voor de Roeselarenaar. Dat betekende voor het stadshuisproject: maximaal de Roeselarenaar en medewerker betrekken vooraf, en maximaal informeren tijdens. Zo werden heel wat acties op poten gezet om dit ook effectief te realiseren.

Vijf concrete voorbeelden:

– Voor het stadhuisproject van start ging, zette Stad Roeselare een participatieproject op bij Roeselarenaars en bij medewerkers. Dit resulteerde in een duidelijke visie, die een handige leidraad vormt voor elke beslissing doorheen het project. Een groep burgers en medewerkers mocht ook mee in de jury zitten om mee te beslissen over het ontwerp.

– Een kerngroep werd samengesteld met betrokken burgers, medewerkers en stakeholders. Bij elk groot moment doorheen het project wordt deze groep geconsulteerd en betrokken, intussen al 4 jaar.

– Verenigingen en scholen konden tijdens de circulaire sloop materiaal ophalen uit het ‘oude’ stadhuis. Ze reageerden massaal: meer dan 50 verenigingen en scholen haalden keukens, radiatoren, stoelen, bureaus, … op.

– Het toekomstige stadhuis vormt de werkplek van vele collega’s. Zo tekenden de 300 medewerkers van de Stad zelf uit hoe hun nieuwe werkplek er uit zal zien in een intensief participatietraject per team. Een gezond kantoor van de toekomst hecht veel belang aan het welzijn van de mensen die in het gebouw werken.

– Stad Roeselare communiceert consequent over het stadhuisproject. Dat gebeurt doorlopend via website, sociale media en de pers, via het stadsmagazine, via podcasts of nieuwsbrieven. Erg geregeld viert de Stad belangrijke momenten. Dat doet Roeselare samen met de buurt, met de omliggende handelaars, met de medewerkers. Zo bereikt de communicatie niet alleen de mensen, maar verbindt de communicatie mensen met hun toekomstige stadhuis.

Stad Roeselare haalde het voor deze sterke praktijkverhalen: het observatorium en educatief parcours in Rèves, de warmtestrategie van Stad Mechelen, de vergroening van het Groeningepark van Stad Kortrijk, de Water District Metered Areas van Vivaqua, ASTER van Ingenium, en de elektrische veerboot voor de veerdienst in Nieuwpoort.

“Voordat de deuren van ons duurzaamste stadhuis zelfs maar opengaan, hebben we al nationale erkenning ontvangen. Het is fijn om beloond te worden voor een initiatief dat we consequent sámen met de burgers en medewerkers doen. De Publica Award is meer dan een trofee; het is een tastbare beloning voor het harde werk van velen, en een inspiratie voor de sector”, aldus schepen van stadsontwikkeling Nathalie Muylle.

Over het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen

Het stadhuis van Roeselare, in het hart van de stad, ondergaat een make-over. De opvallende architectuur (met de toegangspoort opnieuw aan de Grote Markt) en de integratie van de historische monumenten en erfgoed in het project springen onmiddellijk in het oog. De verouderde gebouwen maken plaats voor een duurzaam en toegankelijk administratief centrum, waarin inwoners, beleid en stadsmedewerkers elkaar ontmoeten. Een nieuwe binnentuin geeft een groene impuls aan het stadshart van Roeselare. Midden 2024 opent het nieuwe stadhuis van Roeselare. Dit nieuwe stadhuis zal ook meteen het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen zijn, dankzij de hoge duurzaamheidsnormen waaraan het voldoet en alle circulaire inspanningen tijdens de sloop.