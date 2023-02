Roeselare organiseert opnieuw zwerfvuilopruimactie op 18 maart

De lente komt er stilletjes aan, hét moment voor een lenteschoonmaak! “Met de 25ste Zwerfvuilopruimactie maken we met z’n allen het openbaar domein proper en maken we zo samen Roeselare klaar voor een warme zomer waarin iedereen kan genieten van een gezellige, nette stad”, aldus schepen Stefaan Van Coillie.

“Wil je ook de handen uit de mouwen steken? Help dan mee aan de 25ste editie van de zwerfvuilopruimactie op zaterdag 18 maart.”

Met een beetje creativiteit maak je de zwerfvuilopruimactie zelfs extra leuk: afval opruimen combineer je makkelijk met tal van leuke activiteiten zoals joggen, wandelen of zelfs kajakken. Dus ook alle sportieve én actieve verenigingen kunnen er perfect mee aan de slag om alle uithoeken van Roeselare spik & span te maken! Of je sluit je aan bij je vereniging of wijkcomité en ruimt samen op in groep. Da’s nog zo plezant!

Opruimen kan je alleen, met vrienden, met buren of in groep. Inschrijven is wel nodig en kan tot en met vrijdag 3 maart via: https://net.roeselare.be/doe-mee-aan-de-25ste-zwerfvuilopruimactie

Al wie inschrijft, ontvangt van de Stad Roeselare een opruimpakket met onder meer restafval- en PMD-zakken, handschoenen, grijpers en fluohesjes zowel voor kinderen als volwassenen.