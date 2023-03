Rik Vanwalleghem overweegt gerechtelijke stappen: “Brugse bootjesmannen maken teveel lawaai op de reitjes”

Oud-journalist en schrijver Rik Vanwalleghem is het beu. Hij eist dat de stad Brugge optreedt tegen lawaaihinder van bootjesmannen op de beroemde reitjes. “Ze roepen zo luid dat ik mijn ramen moet sluiten in de zomer”, zegt hij. De Bruggeling dreigt de stad in gebreke te stellen.

Hij wil niet overkomen als een oude zaag en wil de beroemde bootjes op de Brugse reitjes zeker niet weg, benadrukt Rik Vanwalleghem (70). Maar de maat is vol. De schrijver en gewezen sportjournalist, die in een flat langs de Groenerei woont, vraagt immers al zes jaar aan het stadsbestuur om op te treden tegen de geluidsoverlast die de reievaarten volgens hem veroorzaken.

Onleefbaar

Opvallend: het zijn niet de motoren van de bootjes die voor overlast zorgen, wel de schippers die de volumeknop van hun micro te hoog draaien. “In het seizoen passeert hier om de anderhalve minuut een bootje. Van 10 uur ‘s morgens tot ‘s avonds laat. Ik heb de schepenen en Toerisme Brugge gevraagd om een uurtje in mijn woonkamer te zitten.”

“Zo kunnen ze zelf vaststellen hoe onleefbaar dit is, maar ik heb nog niemand gezien. Tijdens de zomer houd ik noodgedwongen de ramen dicht en in mijn living kan ik niet werken zonder hoofdtelefoon. Ik ben trouwens niet de enige die klaagt: mijn buurman heeft zijn flat al verkocht.”

Rik verwijst naar het politiereglement, dat stelt dat het lawaai van passerende boten de 65 decibel niet mag overschrijden. “In 2016 heb ik toenmalig burgemeester Renaat Landuyt hierover aangesproken. Hij weigerde de rederijen toen een verhoging van de ticketprijzen toe te staan, als ze zich niet aan dat reglement hielden. Het huidige stadsbestuur stelt dat het probleem zichzelf zal oplossen omdat de boten tegen 2027 allemaal elektrisch moeten zijn. Maar het gaat mij helemaal niet om het geluid dat de motoren voortbrengen…”

Lucratief voor stadskas

De bekende Bruggeling benadrukt dat zeker niet alle bootjesmannen zich bezondigen aan geluidsoverlast. “De helft respecteert het reglement, maar de andere helft maakt meer lawaai dan toegelaten. Het is aan de stad om toe te zien op de naleving. Daar wringt het schoentje. De reievaarten leverden de stadskas vorig jaar 2,8 miljoen euro aan taksen op en dan doe je fluwelen handschoenen aan. Maar wat is de zin van een reglement zonder handhaving? Als Brugge niet optreedt, zie ik me verplicht om de stad in gebreke te stellen.”

De oud-journalist heeft zelf al een oplossing voor het probleem. “Verplicht de rederijen om met oortjes te werken”, suggereert hij. “Zoals de toeristische busjes. Alle stadsgidsen moeten vanaf 2025 zo werken, waarom de bootjes niet? Zo kunnen ze toeristen in alle talen bedienen. Het zou de dienstverlening verhogen en de geluidshinder verminderen. Maar veel bootjesmannen vrezen dat ze geen fooien meer zullen krijgen als ze het persoonlijk contact met hun passagiers verliezen. Ze denken dat ze meer verdienen als ze enthousiast en luid praten.”

“Let op: ik gun de bootjesmannen hun fooien, ook al vermeldt het politiereglement uitdrukkelijk dat er geen meerprijs of fooi mag worden gevraagd”, zegt Rik. “Maar de rederijen halen elk een omzet van 2 miljoen euro per jaar. Ze mogen dus wat meer rekening houden met de levenskwaliteit van de Bruggelingen. Ik weet dat ik door mijn aanklacht bagger over mijn hoofd zal krijgen. Maar veel Bruggelingen die langs de reitjes wonen, ervaren hetzelfde probleem. De West-Vlaming komt onvoldoende op voor zijn rechten.”

Overleg

Brugs schepen van Toerisme Mieke Hoste (CD&V) gaat volgende week in overleg met de vijf rederijen. “Ik ben ervan overtuigd dat het probleem zichzelf zal oplossen met de elektrificatie van de boten. Nu moeten de schippers hun stem boven het geluid van de dieselmotoren verheffen. Na de stille coronajaren valt dit meer op en zijn er ook meer klachten. Werken met oortjes? Dan moeten de rederijen hun geluidsinstallatie aanpassen. Laat ons eerst de komst van de elektrische boten afwachten en dat evalueren, want dat vergt al een serieuze investering.”

Ook reder Gerda De Meulemeester verwacht dat de hinder zal verminderen met de elektrische boten. “De ene schipper heeft een luidere stem dan de andere. Drie pratende mensen op straat overschrijden ook de 65 decibel”, relativeert ze.