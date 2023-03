Rewearfair geeft jouw oude kleren een nieuw leven

Op zaterdag 4 maart vindt in RSL Op Post de eerste editie plaats van Rewearfair. Op dit evenement kan je niet alleen tweedehandskleren kopen, je leert er ook hoe je een kapot kledingstuk kan herstellen of hoe je van een oude jeans een hippe tas kan maken.

“Het is de hoogste tijd dat we ook op vlak van kledij een duurzame weg inslaan in Roeselare”, begint Lore Louwagie, organisator van Rewearfair. “Ik speelde al een tijdje met het idee om een Closet Sale, een soort tweedehandsverkoop van kleren, te organiseren. Samen met enkele enthousiaste vrijwilligers wagen we nu de sprong en als het aanslaat, willen we dit meerdere keren per jaar organiseren.”

Soort per soort

“Haat jij het ook als je tussen de kleren moet gaan snuisteren tot je dat ene stuk gevonden hebt? Wij ook! En daarom organiseren we de Closet Sale zoals we die zelf zouden willen ervaren”, licht Lore toe. “De mensen die kleren willen verkopen, schrijven zich vooraf in. Het enige dat zij moeten doen, is hun kleren labelen. Wij zullen alle stukken per soort en maat hangen.” De verkoop vindt plaats in RSL op Post, maar de ruimte zal in niets moeten onderdoen van een echte winkel. “We voorzien pashokjes en spiegels, net echt”, lacht Lore. Er zijn al heel wat verkoopplaatsen ingenomen, maar er is nog plaats. “We zoeken vooral nog kleren voor een maatje meer, mannenkleren en ook kledij voor tieners is welkom.”

Eerste hulp bij een gat

Daarnaast kan je op 4 maart deelnemen aan twee duurzame workshops. “EHBG staat voor Eerste hulp bij een gat”, lacht Lore. “Heb je een broek zonder knoop? Of zit er een gat in je trui? Dan leren wij je hoe je die kan herstellen. De workshop is echt bedoeld voor dummies, voor mensen die niets van naaien of kleren herstellen kennen.” In de tweede workshop kan je een oud kledingstuk omtoveren tot een hippe pennen- of toiletzak. Deelnemen aan een workshop kost 20 euro (of 10 euro met vrijetijdspas) en inschrijven kan via www.studiostoflov.com. Rewearfair is een samenwerking tussen Avansa, de Helpende Handjes, De Stuyverij, RSL OP Post, Studio Stoflov en enkele vrijwilligers. Met de opbrengst van Rewearfair wil Lore een vzw oprichten om kunstenaars, makers en creatievelingen samen te brengen. “Zo kunnen we in de toekomst nog meer Rewearfairs organiseren en activiteiten op poten zetten om bewustwording te creëren rond de ecologische en economische impact van de textielindustrie.”

Praktisch

Rewearfair vindt plaats op zaterdag 4 maart, doorlopend van 10 tot 16 uur, in RSL op Post in de Brugsesteenweg 44. De workshop EHBG (Eerste Hulp Bij Gat) vindt plaats van 10 tot 12 uur, de workshop Upcycle start om 14 uur en eindigt om 16 uur. Vooraf inschrijven voor de workshops of om te verkopen op de Closet Sale kan via www.studiostoflov.com. De hele dag kan je terecht in het Eco Café voor lekkers en er is kinderanimatie voorzien. (LC)