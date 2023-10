Restafval wordt vanaf 2024 tijdens de zomermaanden weer wekelijks opgehaald in Deerlijk

Vanaf 2024 zal het restafval tijdens de zomermaanden weer wekelijks opgehaald worden in Deerlijk. “We hebben de tweewekelijkse ophaling van restafval geëvalueerd en daaruit blijkt dat heel wat inwoners hinder ondervinden van de huidige regeling. Vooral appartementsbewoners en gezinnen van jonge kinderen die pampers gebruiken, hebben klachten,” stelt schepen van Leefmilieu Matthias Vanneste (Open VLD).

“Daarom wordt volgend jaar van mei tot oktober overgeschakeld naar wekelijkse ophaling. De verplichting van de Vlaamse Overheid om het restafvalcijfer te doen dalen wordt de komende jaren binnen de IMOG-regio verder besproken. In het tweede kwartaal van 2023 werd 10 ton minder afval opgehaald bij de Deerlijkse gezinnen.”

“Tegen ten laatste begin 2026 wordt het nieuwe materialendecreet geïmplementeerd binnen de IMOG-regio. Hierbij zal onder meer het GF(T)-keukenafval als aparte fractie opgehaald worden. Er wordt ook overgegaan naar een nieuwe restafvalzak van 50 liter en er zal kunnen gekozen worden voor rolcontainers.”

De vraag om in de zomermaanden het restafval weer wekelijks op te halen, kwam ook duidelijk naar voor in de bevraging ‘Deerlijk Kiest’ van CD&V Deerlijk. “Er waren meer dan 1.000 respondenten die hun mening gaven,” verduidelijkt voorzitter Yves Vande Wiele. “Liefst 89 procent drong aan op een wekelijkse ophaling tijdens de zomermaanden.”

“We zien een sterke daling van het restafval en een betere sortering en dat is voor iedereen een goede zaak,” vindt burgemeester Claude Croes (CD&V). “Er is tijdens de zomermaanden duidelijk nood om weer wekelijks op te halen. We mogen echt niet doof zijn voor de vele opmerkingen van onze burgers. Deze aanpassing is daarvan een logisch gevolg.”