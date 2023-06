Restafval terug wekelijks opgehaald in Anzegem en Zwevegem?

De gemeentebesturen van Zwevegem en Anzegem vragen aan IMOG om de tweewekelijkse ophaling van het restafval, tot eind september terug wekelijks uit te voeren.

Omwille van klimaatredenen, minder restafval produceren en het selectief inzamelen aanmoedigen en wegens de hiermee gepaard gaande financiële besparing, wordt restafval sinds 1 april in deze gemeenten slechts om de twee weken opgehaald.

“Er zijn evenwel onvoldoende flankerende maatregelen genomen, en zeker al tijdens de warme zomermaanden, en anderzijds wordt er op termijn gestreefd naar een selectieve ophaling van het biologisch afval (keukenafval). Dit staat evenwel nog niet op punt. Hiervoor wordt binnen de IMOG-regio zo snel mogelijk de nodige inspanningen geleverd. Bovendien is de aangekondigde financiële besparing door het overschakelen naar een tweewekelijkse ophaling, veel kleiner dan aanvankelijk gedacht.”, zegt burgemeester Doutreluingne.

Hij benadrukt wel dat dit een tijdelijke maatregel is. De doelstellingen, opgelegd door Vlaanderen betekenen dat tegen 2030 elke burger een aanzienlijke inspanning moet leveren. “Het restafvalcijfer per inwoner moet afgerond dalen met 6 kg per jaar, ofwel 50 kg in totaal tegen 2030.”, aldus Doutreluingne.

IMOG onderzoekt de vraag en zal zo snel mogelijk communiceren. (GJZ)