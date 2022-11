Restafval bij IVBO daalt met 35,6 kilo per inwoner

Het restafval van de inwoners van het IVBO werkgebied, de gemeenten Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, De Haan, Jabbeke, Oostkamp, Zedelgem en Zuienkerke, daalt dit jaar met gemiddeld 35,6 kg per inwoner. Tenminste als de trend zich doorzet. “Deze daling is het gevolg van een grotere bewustwording bij de inwoners, de invoering van De Nieuwe Blauwe zak en aparte gft-ophaling, maar ook de gescheiden ophaling van vergelijkbaar bedrijfsafval. De doelstellingen die OVAM ons opgelegt, worden ruimschoots behaald. Dit is een grote stap richting een circulaire economie én het sluiten van materialenkringlopen”, zegt IVBO-voorzitter Minou Esquenet.

Afvalintercommunale IVBO ziet in de eerste negen maanden van 2022 het restafval verder sterk dalen. “Gemiddeld wordt 20 procent minder restafval opgehaald. Dit komt neer op een daling van maar liefst 35,6 kg per inwoner per jaar als deze trend zich in het laatste kwartaal doorzet”, verduidelijkt Minou Esquenet. “De restafvalcijfers van IVBO vertonen al enkel jaren een dalende trend, maar nog nooit zo uitgesproken als nu. Dit is vooral te danken aan de betere sorteerinspanningen van de inwoners.”

Nieuwe Blauwe Zak

Sinds april 2021 zijn de pmd-sorteerregels uitgebreid. Bijna alle plastic verpakkingen mogen sindsdien in de Nieuwe Blauwe Zak. “Het is duidelijk dat de inwoners hier handig gebruik van gemaakt hebben. Het tonnage pmd-afval is sinds 2020 met maar liefst 50 procent gestegen.Wat in de pmd-zak zit wordt gerecycleerd. Een mooie stap vooruit naar een meer circulaire samenleving”, evalueert de IVBO-voorzitter.

Ook de invoering van een aparte ophaling van het gft-afval sinds begin 2022 heeft een positieve weerslag op het restafvalcijfer. Op die manier ziet IVBO 13,8 kg keukenafval uit de restafvalzak verdwijnen en in de nieuwe gft-zak terechtkomen. Op die manier worden deze waardevolle grondstoffen nog geherwaardeerd tot biogas, warmte, elektriciteit en kwaliteitscompost. Dat laatste maakt ook de bodem beter, waardoor die beter water vasthoudt.

Sorteeranalyse

IVBO voerde in oktober 2022 een tweede sorteeranalyse uit. Daaruit bleek dat er nog ruimte is voor verbetering. In het restafval is gemiddeld nog altijd één derde organisch afval aanwezig. “Groenten, fruit en klein tuinafval (gft) horen thuis in de veel goedkopere gft-zak en niet bij het huishoudelijk restafval. Daarnaast stak er ook nog 9 procent pmd en meer dan 6 procent recycleerbaar papier en karton in”, aldus Minou Esquenet.

IVBO blijft dan ook inzetten op sensibiliseringsacties om het sorteren zo helder en eenvoudig mogelijk te maken. “Een gouden tip om de afvalcijfers nog verder te laten dalen: probeer vooral zo weinig mogelijk afval te genereren. Er bestaan al heel wat afvalarme en herbruikbare alternatieven. Afvalpreventie is goedkoper én beter voor het milieu”, besluit de IVBO-voorzitter.