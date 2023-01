Recyclagepark van Ruiselede opnieuw open vandaag

Goed nieuws voor zij die vandaag afval willen gaan deponeren op het IVIO-park aan de Bambruggestraat: het recyclagepark is vandaag weer open.

Door de hevige en aanhoudende regenval van de afgelopen dagen waren bepaalde stroken van het terrein helemaal ondergelopen. Zodoende werd het park zaterdag gesloten gehouden.

De regen van gisteren en de afgelopen nacht liet in eerste instantie eenzelfde scenario vrezen. Het water is nu toch voldoende weggetrokken en het park is vandaag dus wel degelijk open vanaf 14 uur, zoals gebruikelijk op maandag. (RV)