Recordvangst voor Belgische vissers: 65 ton afval uit zee gevist

De Belgische vissers hebben vorig jaar 65 ton afval aan wal gebracht in het kader van Fishing for Litter en dat is meer dan een verdrievoudiging ten opzichte van een jaar eerder. Knokke-Heistenaar Robin Deman kreeg een kratje Omer van minister Van Quickenborne als bedanking om onze Noordzee schoon te helpen maken.

“Naast vis zit er helaas ook veel afval in onze Noordzee. Met het project ‘Fishing for Litter’ zet een aantal vissers zich in om daar iets aan te doen. Zwerfvuil dat in onze netten belandt, deponeren we in een big bag. Die nemen we mee naar de haven, waar het afval naar het recyclagepark wordt gebracht. De vissers doen dat vrijwillig. En met steeds meer inzet”, aldus Robin Deman.

“Vorig jaar brachten we 65 ton vuilnis aan land. Drie keer meer dan in 2020. Dankzij sensibilisering en een gloednieuwe app doen ook steeds meer vissers mee. Top! Dit betekent niet we op onze lauweren mogen rusten. Dit is maar een klein deel van het afval in onze Noordzee.”

In de vuilzak

“Iedereen moet beseffen dat afval dumpen not done is. Vroeg of laat komt dat zwerfvuil via beekjes, rivieren en riolen in zee terecht. Dus gooi uw afval waar het hoort: in de vuilzak.”

Het aantal vissersschepen dat vorig jaar aan het project meewerkte, is haast verdubbeld. De succesvolle groei is te danken aan sensibilisering, het inzetten op communicatie met de vissers en een app voor de smartphone. Vice-eersteminister en minister van Noordzee Van Quickenborne bedankte de vissers persoonlijk aan de Vlaamse visveiling in Zeebrugge voor hun inzet.

Containerpark

“Met het project Fishing for Litter zetten vissers zich in voor het milieu. Al het zwerfvuil dat in hun netten belandt, gooien ze niet overboord maar deponeren ze in een big bag. Die nemen ze mee naar de haven en plaatsen ze op de kaai. Daarna wordt de big bag gewogen, geregistreerd en vervolgens wordt de inhoud naar het containerpark overgebracht. De vissers doen dat op vrijwillige basis.

Het project ging in 2016 van start in ons land. Belgische vissers kunnen het afval ook achterlaten in andere Europese havens die meedoen met Fishing for Litter. In ons land neemt de Rederscentrale de coördinatie op zich. VVC Equipment levert de big bags en de financiering ervan gebeurt door de minister van Noordzee via de Dienst Marien Milieu.

Logboek

In 2017 brachten de Belgische vissers 2 ton afval aan land. Dat aantal steeg jaar na jaar, met 2,2 ton in 2018, 10 ton in 2019 en 17,7 ton in 2020. Ondanks die stijging bleek het duidelijk dat er nog heel wat groeipotentieel was. In 2020 namen 23 Belgische schepen deel aan Fishing for Litter terwijl er een 60-tal Belgische visserijschepen actief is.

Om nog meer vissers warm te maken voor Fishing for Litter, werd door de Rederscentrale en de federale overheid extra ingezet op sensibilisering en communicatie.

Het opvissen van afval op zee draagt bij aan het behoud van ons ecosysteem en geeft onze vissers ook meer garanties dat zij hun job nog decennialang kunnen uitvoeren

Ook lanceerde de Rederscentrale een smartphone-applicatie voor de deelnemende vissers. Daarop kunnen ze efficiënt en zonder veel tijdsverlies signaleren welk soort afval ze waar en wanneer aan wal zullen brengen. Info over het aantal kilo afval wordt na weging toegevoegd aan het logboek.

Dankzij de app en het inzetten op sensibilisering en communicatie is het aantal ton afval dat in 2021 werd opgevist, enorm gestegen in 2021. Het gaat om 65 ton en ten opzichte van 2020 is dat meer dan een verdrievoudiging. Ook het aantal vissersschepen dat deelnam aan het project, steeg in een jaar tijd van 23 naar 37. Het betekent dat er niet enkel meer vissersschepen deelnemen maar dat die schepen afzonderlijk ook meer afval aan land brengen. Dat komt het marien milieu en de fauna en flora van onze Noordzee enkel maar ten goede.

Ecosysteem

Vice-eersteminister en minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne ging de vissers maandagmorgen persoonlijk bedanken voor hun inspanningen, aan de vismijn in Zeebrugge. “In 2021 is drie keer meer afval uit zee gevist dan het jaar voorheen. Het toont dat onze vissers zich willen inzetten om onze Noordzee proper te houden. Ik wil hen bedanken voor hun inspanningen.”

Sander Meyns, adjunct-directeur Rederscentrale: “Belgische vissersvaartuigen nemen vrijblijvend deel aan Fishing for Litter. Want het opvissen van afval op zee draagt bij aan het behoud van ons ecosysteem geeft onze vissers ook meer garanties dat zij hun job nog decennialang kunnen uitvoeren. Sinds 2019 is er een intensieve samenwerking binnen de volledige visserijsector waardoor we met Fishing for Litter mooie resultaten kunnen voorleggen.”