Provincie voorziet 5 miljoen euro extra om te investeren in waterbeleid: “Hopelijk schudden we hiermee de Vlaamse overheid wakker”

Tijdens de budgetbespreking voor het komende jaar liet de deputatie van Provincie West-Vlaanderen weten dat er 5 miljoen euro extra wordt voorzien om de waterproblematiek aan te pakken.

Zonder leningen of besparingen

“We hebben hier in het verleden al tientallen miljoenen in geïnvesteerd, onder meer om 64 overstromingsgebieden aan te leggen. Maar er is nog meer nodig”, benadrukt gedeputeerde Bart Nayaert. “We moeten niet enkel overstromingen tegengaan, maar ook inzetten op maatregelen om het water te evacueren en op te bergen. Enkel zo kunnen we een watervoorraad opbouwen om de droogte door te komen.”

Het provinciebestuur kijkt ook – lichtje veroordelend – naar de Vlaamse overheid. “We hebben de afgelopen jaren reserves kunnen opbouwen waardoor we deze 5 miljoen euro op tafel kunnen leggen zonder te lenen of te besparen op andere vlakken. We doen dit als solidariteit naar onze eigen gemeenten toe, maar ook in de hoop dat we hiermee een sterk signaal sturen naar de Vlaamse overheid. Het is tijd dat iedereen in actie schiet, de uitdagingen zijn te groot om alleen aan te pakken.”