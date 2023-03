Provincie keurt subsidiereglement voor ‘carbon farming’ goed

West-Vlaamse boeren zullen ook het komende jaar kunnen samenwerken met de provincie om de CO2-uitsoot van het bestuur te compenseren.

Vorig jaar werd met tien landbouwers een proefproject gelanceerd om carbon farming (oftewel ‘koolstofbewust landbouw’) uit te testen in onze provincie. Gezien de positieve resultaten werd beslist om dit project verder te zetten mits enkele aanpassingen aan het subsidiereglement.

De doelstelling is en blijft om de CO2-uitstoot van de werking van de Provincie te compenseren door de koolstof op de slaan in landbouwgrond. Koolstof opslaan in de bodem leidt tot betere grond, weerbare gewassen, meer biodiversiteit… Daarnaast helpt het om de klimaatdoelstellingen te behalen.