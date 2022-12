Provinciale en Franse delegaties praten over overstromingsgebieden en nog mogelijke verdere initiatieven

Begin deze week kwamen de delegaties van de provincie West-Vlaanderen, Henegouwen en Noord–Frankrijk samen in Ice Mountain, bevoegd voor waterbeheersing, voor overleg naar de overstromingsgebieden en te praten over nog mogelijke verdere initiatieven. Met als motor Interreg, het grensoverschrijdend comité, dat de drie standpunten in overleg op elkaar afstemt.

Het doel was de diverse leden kennis te laten maken met de stand van zaken over de diverse kansen om overstromingsgevaar in de regio te vermijden met de Leie als hoofdader voor het loze van water. Na een uitgebreide kennisgeving door de diverse verantwoordelijken van de diverse regio’s trok de delegatie onder leiding van schepen Phillippe Mouton nog naar het nieuwe bekken dat aangelegd wordt tussen Houthem en de Cortewilde en waar de landbouwers in nood ook nog water uit kunnen nemen. Later dit jaar wordt nog een nieuwe vergadering belegd over de stand van zaken. (ZB)