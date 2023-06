Propere Godelievebeek in Beitem moet wateroverlast in de toekomst vermijden

Samen met verschillende partners zorgt de Stad Roeselare ervoor om de Godelievebeek opnieuw proper te maken. Naast het saneren, wordt ook actie genomen tegen wateroverlast in de buurt. De omgeving rond de Godelievebeek in Beitem werd in het verleden al regelmatig geteisterd door wateroverlast. Om dit te bereiken, is een mix van maatregelen nodig.

“Zo wordt er onder meer een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd in de Kerkhofstraat, Landmanstraat, Mgr. Catrystraat en de Koolbrandersstraat. Na de werken zullen er dan twee buizen in de straten liggen: één buis voor het vuil afvalwater en één buis voor het regenwater”, aldus schepen Francis Debruyne. “Het vuil huishoudelijk afvalwater van de woningen kan vervolgens naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin stromen. Daar wordt het eerst gezuiverd voor het afgevoerd wordt in een natuurlijke waterloop. Het regenwaterriool wordt rechtstreeks aangesloten op de Godelievebeek. Door het vuil afvalwater van de beek te halen, krijgt die er enkel nog proper regenwater bij. Dat is goed voor de natuur, de bomen en de planten én dient als aanvulling van het grondwater.”

“De voorbereidende nutswerken zijn intussen al bezig, zodat vermoedelijk in het voorjaar 2024 gestart kan worden met de uiteindelijke weg- en rioleringswerken. Alle betrokken inwoners en handelaars worden hierover nog uitgebreid geïnformeerd, maar we kunnen nu al meegeven dat maximale bereikbaarheid tijdens de werken zal worden nagestreefd.”

Ruimte voor water, minder verharding en meer groen

Bij de heraanleg van de wegen, worden de parkeerstroken aangelegd in waterdoorlatende materialen zodat het regenwater ook daar de bodem kan insijpelen. Op enkele plaatsen worden zelfs wadi’s voorzien. Zo kan het regenwater maximaal in de bodem sijpelen en blijven er geen plassen staan. Door verharding weg te nemen, maken we plaats voor natuur, water en bodem. Waar mogelijk worden ook nieuwe bomen aangeplant en verharde zijbermen onthard.

Verkeersveiligheid ter hoogte van de schoolomgeving

“Ter hoogte van de schoolomgeving worden enkele maatregelen genomen die de verkeersveiligheid moeten verhogen. Zo wordt de maximale snelheid in de Kerkhofstraat verlaagd naar 30 km/u. Ook worden er eilanden aangelegd met voorrangsregeling. Zo maken snelheidsduivels geen kans meer.”