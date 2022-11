Proper Strand Lopers krijgt financiële steun van minister van Noordzee Van Quickenborne in ruil voor data over zwerfvuil

De vzw Proper Strand Lopers uit Oostende kan voortaan rekenen op financiële steun van 7.000 euro van de minister van Noordzee, Vincent Van Quickenborne (Open VLD) in ruil voor de data over het zwerfvuil aan de kust. Afgelopen zomer zamelde de vrijwilligers van de Proper Strand Lopers recordhoeveelheden aan afval in op het strand. Over de duizenden opruimacties heen werd al meer dan 160.000 liter afval verzameld. “Met de data van vier concrete inzamelacties in de verschillende kustgemeenten kunnen we gerichte maatregelen uitwerken om het probleem aan te pakken”, zegt minister Van Quickenborne.

Het zwerfvuil in zeeën en oceanen blijft de afgelopen jaren toenemen. Onderzoekers vrezen dat er tegen 2050 meer plastic dan vis in de oceanen zal zitten. Het vorm niet alleen een groot risico voor ons milieu, land- en zeedieren, maar ook voor de menselijke gezondheid. “Op de Belgische stranden zijn er gemiddeld 137 stukken vuilnis per 100 meter te vinden aan de vloedlijn. Dat is vijf keer hoger dan de Europese norm”, zegt minister van Noordzee, Vincent Van Quickenborne (Open VLD).

Afval in kaart brengen

De minister van Noordzee zal nu samenwerken met de vzw Proper Strand Lopers om de plastic vervuiling aan onze kust in kaart te brengen. Concreet zullen de vrijwilligers vier keer per jaar in de tien kustgemeenten hetzelfde traject van 100 meter op het strand opruimen. Twee weken voor die steekproef mag er niet meer opgeruimd worden, zodat de realiteit wel toont. Daarbij zal nauwkeurig geregistreerd worden welk type afval er gevonden werd. “Die gegevens zullen tonen hoe net onze stranden zijn”, legt minister van Noordzee uit.

De organisatie van Proper Strand Lopers mag van de federale overheid hiervoor rekenen op een financiële steun van 7.000 euro per jaar. “We beschikken sinds onze oprichting in 2016 over unieke informatie van het zwerfvuil aan onze kust, dus logische samenwerking”, vertelt vrijwilliger Tim Corbisier van de Proper Strand Lopers. “Nu zal die informatie alleen nog maar nauwkeuriger worden. De erkenning voor onze werking en de vrijwilligers is al een stap in de goede richting. Op termijn hopen we dat we 1 fulltime overkoepelend coördinator kunnen inzetten in onze organisatie.”

Deze nieuwe overeenkomst maakt deel uit van het federaal actieplan tegen marien zwerfvuil. “We willen in de eerste plaats met gerichte maatregelen voorkomen dat plastic in het water belandt. Ten tweede willen we ook het afval dat zich al in zee of op het strand bevindt er weghalen. We moeten de krachten bundelen met de 400 actieve vrijwilligers van de vzw Proper Strand Lopers en met de financiële steun en deze samenwerking willen we hun organisatie gaan professionaliseren”, legt minister Van Quickenborne uit.

Kunstwerk van zwerfvuil

Proper Strandlopers Christel Patfoort, Amphitrite, Viktor Swillens (KUL), Steven Arnoys, Kris Vandecasteele, Eddie Louwie en Koen Allewerelt. © IV

Eind augustus stelde Proper Strand Lopers het standbeeld van ‘Wasted Poseidon’ voor dat ze hadden gemaakt met het gevonden zwerfvuil. Het kunstwerk vertegenwoordigt een wanhopige zeegod die de mensheid komt vragen waarom zijn leefwereld er zo slecht aan toe is. Tot nu stond het beeld aan de kust om voorbijgangers te sensibiliseren om hun zwerfvuil op te ruimen en geen afval achter te laten.

De zeegod zal overwinteren in de inkomhal van FOD Volksgezondheid om mensen eraan te herinneren dat iedereen kan meehelpen met de bescherming van de zee. Want zoals de boodschap van de campagne van de dienst marien Milieu van FOD luidt ‘De zee begint bij jezelf.