Proper Strand Lopers krijgen eigen cabine in Bredene

Ook in Bredene krijgen de Proper Strandlopers dit jaar een eigen cabine. Ze helpen er met het proper houden van de stranden.

Bredene zet al jaren sterk in op het net houden van de openbare ruimte. Tijdens de zomermaanden gaat extra aandacht naar het strand en de duinen en bij uitbreiding de ganse toeristische zone. “Dit jaar werken we hiervoor intens samen met de Proper Strand Lopers (PSL). We ondersteunden hen als gemeentebestuur al financieel, maar stellen hen nu ook een strandcabine ter beschikking van waaruit ze hun werking kunnen stroomlijnen. De cabine, met de treffende naam ‘De Strandhelden Brènienge’, staat opgesteld ter hoogte van strandpost 2. Van hieruit starten de zwerfvuilophalingen van PSL. Hun acties kan je volgen via hun facebookpagina en er staat ook een bord aan de cabine wanneer de volgende opruimactie is. Als het weer het toelaat telkens op dinsdag, donderdag en zondagavond om 18u30 en dit de volledige zomer lang”, zegt schepen van Milieu Kelly Spillier (Vooruit).

De strandcabine is er geplaatst met dank aan Coastal Services. “Naast het statiegeld op PET-flessen en blik, moet de intense samenwerking met de PSL ervoor zorgen dat het strand en de duinen er netjes bijliggen. Maar uiteraard zouden we het liefst van al hebben dat iedereen het afval gewoon deponeert in de talrijke vuilnisbakken”, geeft schepen Spillier mee.