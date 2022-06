Proper Strand Lopers in Oostende ruimen na tropische vrijdag een derde van geregistreerde afval in mei op

Warm zomerweer zorgt doorgaans voor een volksverhuis richting kust. In Oostende hadden de Proper Strand Lopers de handen vol met twee drukke stranddagen. “Er werd heel veel glas gevonden op het strand en dat kan wel eens gevaarlijk zijn”, klinkt het.

Alle hens aan dek voor de strandredders en de politie afgelopen vrijdag en zaterdag. Met tropische temperaturen die dicht tegen de dertig graden aanleunden op vrijdag en de koele zeebries op zaterdag. Terwijl het in het binnenland puffen en zweten was, bij temperaturen van 35 graden, kozen veel toeristen voor Oostende. Voor de Proper Strand Lopers betekent dat extra afval ruimen op de Oostendse stranden. “In een dag tijd werd in Oostende een derde van de hoeveelheid afval geruimd van wat in mei werd geregistreerd”, klinkt het bij Kevin Pierloot van de Proper Strand Lopers.

Vooral vrijdagavond was de berg afval niet te overzien. “Tussen 17 en 20 uur waren we op het strand aanwezig om onze cabine in te richten voor de Strandhelden”, vervolgt Pierloot. “Overal waar we keken, lag er afval. De laatste twee jaar werden we wat in slaap gewiegd: het eerste jaar was het echte Covid-jaar, met aanmeldingssysteem en meer sociale controle, en ook vorig jaar werd nog met het aanmeldingssysteem gewerkt. Dit jaar is dat systeem weggevallen en dus komt er ook weer meer volk naar het strand op warme zomerdagen.”

Wordt het een mooie zomer, dan krijgen we een zomer vol afvalrecords

Er werd heel veel afval geraapt, maar daar zaten ook veel glazen flesjes bij. “Het gaat om de bekende alcoholische dranken zoals onder andere Desperados, die verkrijgbaar zijn in de strandwinkels”, duidt Kevin. “Glas is en blijft moeilijk. Je kan ze niet in de afvalbakken werpen, want dan wordt het gevaarlijk voor de stadsdiensten die ze moeten ruimen. Dus plaatsen de mensen ze ernaast waardoor ook anderen afval naast de afvalbak dumpen omdat ze denken dat die vol zit. Of ze laten ze gewoon achter op het strand. Als die bedolven geraken onder het zand en daar rijdt een machine over, dan breken die en dan wordt het gevaarlijk voor strandgangers. Mensen denken nog steeds te weinig na bij de gevolgen.”

Alle hens aan dek

Kevin denkt dat het een zomer wordt vol records. “Je merkt het nu al: groepjes van twintig mensen die samen naar het strand trekken. Het wordt komende zomer alle hens aan dek. Vorig jaar beleefden we door het mindere weer een minder drukke zomer, maar als de voorspellingen uitkomen en we krijgen mooi weer, dan wordt het een zomer van records verbreken. We hopen erop dat mensen toch nadenken en hun afval dumpen op plaatsen waar het hoort.”

Tot slot roept Kevin op om de Strandhelden te vervoegen ter hoogte van de Westelijke Strekdam. Elke avond vanaf 20 uur staan de Strandhelden paraat om het strand te ontdoen van alle afval om daarna samen te genieten van een ondergaande zon. Meer info binnenkort op www.properstrandlopers.be.