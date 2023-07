Proper Strand Lopers breiden activiteiten verder uit

Als zonnekloppers, pootjesbaders en wandelaars de zee de rug toekeren dweilt in Oostende een ploeg Proper Strand Lopers (PSL) het strand af tussen de cabines en de laagwaterlijn om afval te collecteren. Zo ook maandagavond tussen 19.30 en 20.30 uur. “We ruimen niet alleen op, maar sensibiliseren zo ook toevallige passanten tot milieuvriendelijker gedrag en zetten ook foto’s op Facebook van onze acties”, aldus initiatiefnemer Tim Corbisier van de vzw PSL. Tussen eind juni en 31 augustus zet de vzw zo’n 400 vrijwilligers in. Op zomerse topdagen kan de buit oplopen tot 2.500 liter afval.

Uitbreiding

Aan de PSL-cabine waar een vervaarlijke Poseidon de wacht houdt, worden de strandvondsten in een vijftal twee meter hoge doorschijnende kokers geshowd: speelgoed, sigarettenpeuken, blikjes… En zelfs bouwafval zoals isolatiematereiaal van de huidige grote bouwwerven op de Oosteroever. Wat nog bruikbaar is, krijgt circulair een tweede kans in onze consumptiekringloop. “We bouwen dit jaar verder op hetzelfde concept, maar breiden ons circulair aanbod verder uit: we introduceren nu ook praktische peukhouders en behalve strandspeelgoed worden nog draagbare kledij, schoeisel en badhanddoeken aangeboden”, zegt Tim.

In de voorbije jaren kregen de PSL in de luwte van de Westdam het Marien Ecologisch Centrum vzw, de Rangerclub van het WWF en de kleurrijke jeugdorganisatie Habbekrats als directe zomerse buren. Zo groeit die site op het Klein Strand stilaan uit tot een klein levendig alternatief stranddorp midden de lintbebouwing aan strandbars. De vzw die nauw samenwerkt met Toerisme Oostende en Westtoer heeft nu ook een zelfde project lopen in Bredene. (ML)