Project Warme Tuinen wint Milieuprijs 2022 in Meulebeke

De tweejaarlijkse Milieuprijs ingericht door de Milieuraad Meulebeke gaat dit jaar naar het project De Warme Tuin, zeg maar volkstuintjes ontstaan uit een samenwerking tussen het wzc De Zonnewende, die de grond ter beschikking stelde, de gemeente en Velt.

De warme tuin werd ontworpen in de vorm van een halve zon met individuele perceeltjes en een gemeenschappelijk deel. Met de gemeenschappelijke passie van het tuinieren is het een intergenerationele samenwerking geworden tussen inwoners van de gemeente, bewoners van het wzc, scholen en Mivalti. De warme tuin werd uitgebouwd tot een warme ontmoetingsplek. Aan de prijs is een geldsom van 1.000 euro verbonden.

Die werd overhandigd aan Mieke Van Acker, directeur van het wzc. De zorgbegeleidingsgroep van De Zonnewende samen met de 16 particuliere tuinders willen in de toekomst activiteiten en workshops organiseren samen met de bewoners van het zorgcentrum en de inwoners van de gemeente.