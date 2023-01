Project met tuinrangers succes in Roeselare, vierde ranger in opleiding

Het project met tuinrangers is een succes in Roeselare. Momenteel zijn er al drie en een vierde volgt momenteel een opleiding. In totaal werden zo al 128 tuinen bezocht, waarbij 93 procent van de eigenaars al aan de slag ging met de tips.

“Samen met enkele andere West-Vlaamse gemeenten staan wij ingetekend voor het project ‘tuinrangers’, ik noem ze even die gemeenten : Blankenberge, Knokke-Heist, Kortrijk, Waregem en Wevelgem”, somt Gerdy Casier (Vooruit) op.

“De tuinrangers zijn vrijwilligers met een passie voor de tuin en een hart voor de natuur. Ze helpen hun stad of gemeente om biodiverser en klimaatrobuuster te worden via de tuinen van de inwoners. Wat is de stand van zaken, m.a.w. vinden wij de vrijwilligers om dit moedige project body te geven en de geïnteresseerden bijgevolg het nodige advies? En heb je ook zicht op aantallen, hoeveel Roeselaarse tuinen zijn reeds in het verhaal van de tuinrangers?”

Biodiverser

“Het is een positief verhaal”, aldus schepen Michèle Hostekint (Vooruit): “Het project is erop gericht om de tuin biodiverser en klimaatrobuuster te werken. De tuinrangers zijn vrijwilligers die na een opleiding op bezoek gaan bij mensen en hun tips geven. Vandaag zijn er drie tuinrangers actief in Roeselare. Ze hebben in totaal 128 tuinbezoeken afgelegd. Na evalutie blijkt er grote tevredenheid bij de mensen, er wordt effectief aan de slag gegaan met de tips. Zo’n 93 procent van de ondervraagden heeft actie ondernomen na het bezoek. Omdat er zo’n grote tevredenheid is, zijn we op zoek gegaan naar extra vrijwilligers. Momenteel wordt een vierde tuinranger opgeleid en we hopen dat in de toekomst nog te kunnen opschalen.”