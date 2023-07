Primeur voor België: Hockeyclub Brugge onderhoudt kunstgrasvelden op biologische manier en weert chemicaliën

De Koninklijke Hockey Club Brugge onderhoudt haar twee kunstgrasvelden voortaan via een biologisch procedé, dit is zonder chemicaliën, en houdt hiermee algen en ander vuil weg. “Zonder is gezonder”, zegt Jean-Michel Buess, verantwoordelijke infrastructuur.

“Op kunstgrasvelden ontstaat vaak overlast door opéénhoping van dood organisch materiaal in de mat”, legt Jean-Michel Buess uit. “Dit komt terecht op het kunstgras door het inwaaien van stof, bladeren, pollen, en ander organische materiaal, ook fosfaat en stikstof. Veel materiaal komt mee onder het schoeisel van de sporters. Dit alles leidt tot overlast zoals gladheid en plasvorming door verdichting van de kunstgrasmat. De waterdoorlaatbaarheid gaat hiermee verloren en de algengroei wordt bevorderd.

Imitatie

“Het procedé dat wij toepassen op onze kunstgrasvelden is een imitatie van de natuur. Door levende micro-organismen over de kunstgrasmat te vernevelen creëren we een natuurlijke biotoop in de mat. Deze micro-organismen voeden zich met de organische vervuiling zoals ook de bladeren in een bos verteren en bovendien blijft de drainage op de velden intact”, vervolgt de verantwoordelijke infrastructuur bij KHCB.

“De traditionele aanpak waarbij de algen met chemicaliën werden dood gesproeid heeft het nadeel dat het dode materiaal niet verteerd werd maar zich opstapelde in de mat.”

Drainage

“Voldoende drainage is ontzettend belangrijk bij een kunstgrasveld. Vergelijk het met een bak knikkers. Daar loopt het water zo doorheen. Maar wanneer zich tussen deze knikkers allemaal organisch vuil ophoopt raakt deze structuur verstopt en loopt het water niet goed weg. Bovendien groeit er vuil door die verstopping.”

“Als er chemicaliën worden toegepast, bijvoorbeeld biociden, zout, azijn of chloor, wordt het bovenste deel van het vuil aangepakt. Algen gaan dan wel dood maar de rest van het vuil en het dode materiaal wordt niet verteerd en de structuur blijft dicht. Deze laag aan dood organisch materiaal dient regelmatig onder hoge druk weggespoten te worden om een goede drainage te waarborgen, een reiniging waar de vezels fel onder lijden. De verwachting is dan ook dat deze nieuwe aanpak tot een langere levensduur van de kunstgrasmat leidt.”

Evaluatie

“Het voorbije seizoen werd deze 100 procent biologische aanpak geïntroduceerd en geëvalueerd en de resultaten overtroffen de verwachtingen. De aangroei van algen bleek zelfs na het zeer natte voorjaar volledig onder controle te zijn, wat in de groene omgeving waarbij een hoge bomenrij langs het veld staat in het verleden vaak niet het geval was.”

“Een duurzame werkwijze voor mens en milieu want wat niet vervuild is hoeft niet vervangen te worden”, zegt een tevreden voorzitter Koninklijke Hockeyclub Brugge, Laurens Oversier. “De resultaten zijn goed en laat deze slimme aanpak meteen een voorbeeld zijn voor andere hockeyclubs daar wij de eerste hockeyclub in België zijn die resoluut voor deze methode kiezen.”