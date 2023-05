Plantenbeurs Tuin & Sfeer zet klimaat centraal

Op zondag 28 mei palmt de 22ste editie van plantenbeurs Tuin & Sfeer het Blauwhuispark in Izegem in. De beurs van de Vlaamse Vasteplantenvereniging (VVPV) valt opnieuw samen met Dag van het Park en zet dit keer de klimaattuin als centraal thema in de kijker.

“Vijf jaar geleden hebben we provinciedomein Wallemote-Wolvenhof ingeruild voor het Blauwhuispark en die stap hebben we ons nog niet beklaagd”, vertelt Marnix Oosterlinck van de VVPV. “We voelen ons hier thuis en hebben heel wat ruimte om 75 standhouders met planten, tuinartikelen en decoratie op het grasveld aan de voorkant van het kasteel langs de Gentseheerweg te mogen verwelkomen. We voorzien diverse standen met niet-alledaagse planten, van schaduwplanten en exotische soorten tot vleesetende exemplaren, salvia’s, hosta’s, irissen en kunstgrassen. Met de VVPV bemannen we zelf ook een stand met mediterrane kruiden, van rozemarijn tot tijm. Mensen kunnen er uiteraard ook terecht in verband met alle vragen omtrent planten en hun verzorging.”

Kunstenaars

Centraal thema dit jaar is de klimaattuin. “Het gaat daarbij om tuinieren met respect voor de natuur en je leefomgeving”, vertelt Marnix. “Maar ook over hoe je vogels, vlinders en bijen naar je tuin lokt. Je komt er ook te weten hoe je rekening moet houden met drogere zomers en nattere periodes in de winter, van aangepaste beplanting tot welke waterpartijen je het best in je tuin voorziet. We denken daarbij ook aan leuke schaduwhoekjes met zitgelegenheid of droogteresistente planten, die ook overleven in een natte winter. Je krijgt er ook info over waterdoorlatende terrassen voor de opvang van water of het hergebruik van oude materialen.” Verder komen een reeks klassiekers terug, zoals kunstenaars die hun werk tentoonstellen of ter plekke iets creëren.

Dag van de Park

Ook de Dag van het Park vindt op dezelfde locatie plaats. “Daar is het thema genieten van de natuur”, weet Marnix. “Je kan op verkenning gaan in het prachtige kasteeldomein, maar ook genieten van een demonstratie boomklimmen, waarbij je leert hoe je een boom goed verzorgt. Imkervereniging De Kasteelbie tekent ook present, met een demostand over het leven van de bijen en het winnen van hun honing. Verder is ook vogelbescherming Beernem present met het maken van nestkastjes. Er staan ook standhouders met info over het gebruik van effectieve micro-organismen, een natuurlijke onderdrukking van ziektekiemen. Ook van de partij zijn aquarium- en terrariumvereniging Danio Rerio en liefhebbersverenigingen met een infostand over hoenders, konijnen, geiten en schapen. Ons gelegenheidscafé biedt dan weer verse aardbeientaart, zelfgemaakte sangria en kasteelbereide soep.”

Fietsparking

De organisaties is in handen van de VVPV in samenwerking met de stad Izegem. Tuin & Sfeer is op zondag 28 mei open van 10 tot 18 uur. Er zijn ingangen via de Gentseheerweg en Kasteelstraat. Er wordt aangeraden te voet of met de fiets te komen. Er is een fietsparking aan beide ingangen. Auto’s kunnen parkeren aan het goederenstation of de achterzijde van het station. (vadu)

De toegangsprijs bedraagt 4 euro. Info: www.vvpv.be.