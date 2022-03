Pittem bereidt zich voor op de Grote Lenteschoonmaak

Van 19 tot 26 maart neemt Pittem samen met I.V.I.O. naar jaarlijkse gewoonte deel aan de Grote Lenteschoonmaak van Mooimakers, het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten. Inwoners en verenigingen kunnen een zelfgekozen gebied in Pittem of Egem opruimen.

Zwerfvuil en sluikstort blijven, ondanks alle inspanningen, een groot probleem.

“We krijgen af en toe meldingen van bezorgde burgers over mondmaskers en blikjes langs onze straten. Als gemeente zijn we verantwoordelijk voor de openbare netheid op ons grondgebied. Om bewustwording en een gedragsverandering bij onze inwoners teweeg te brengen, nemen we elk jaar deel aan de Lenteschoonmaak van Mooimakers,” zegt Stijn Vandenhende, schepen van milieu, klimaat en duurzaamheid.

Inwoners kunnen zwerfvuil en sluikstort melden via de gemeentelijke website onder de knop “ik wil iets melden” of via de meldingskaart in het gemeentelijke infoblad.

Operatie Proper

Gemeente Pittem ondersteunt ook de actie ‘Operatie Proper’ van Mooimakers, het beloningssysteem voor scholen en jeugdverenigingen die zwerfvuil duurzaam willen aanpakken. Om deel te nemen, moeten scholen en verenigingen een actieplan indienen, met acties zoals bijvoorbeeld het maandelijks opruimen van de jeugdlokalen of de organisatie van een eigen zwerfvuilactie. Per voltooid actieplan looft de gemeente één keer per schooljaar een beloningscheque met een bedrag tussen 500 en 975 euro uit. Het exacte bedrag wordt bepaald door de samenstelling van het actieplan.

Lenteschoonmaak

Op zaterdag 26 maart sluit het gemeentebestuur de Lenteschoonmaak feestelijk af.

Wie wil helpen aan de Grote Lenteschoonmaak, kan zich inschrijven bij de milieudienst via milieudienst@pittem.be. De lenteschoonmakers krijgen van de gemeente gratis opruimmateriaal zoals zwerfvuilzakken, handschoenen, grijpstokken en fluohesjes.