Picknick Plein Public komt op tegen pesticiden

De Noord-Zuidraad van Kortemark organiseerde onlangs de tweede Picknick Plein Public. De leerlingen van het MMI mochten als hoofdgast aanschuiven aan tafel. Tijdens de lessen kregen ze uitleg over duurzame voeding, vanuit de principes van V. L. E. E. S.-min. Met 140 zakten ze af naar de Kouter om te proeven van vegetarische, lokale, eerlijke, ecologische en seizoensgebonden producten.

“V. L. E. E. S.-min betekent vlees en vis minderen, lokaal ecologisch en eerlijke geteelde producten consumeren die seizoensgebonden zijn”, aldus bewegingsmedewerker Joke Bekaert. “Er werd erop gelet om zo weinig mogelijk afval te produceren door zelf een drinkfles en boterhamdoos mee te brengen. De verschillende leden van de Noord-Zuidraad presenteerden hun werking via een quiz over duurzame voeding en per klas konden de leerlingen een taart winnen. Er werd gezorgd voor sfeer en animatie met gepaste muziek en dans, en dat werd fel gesmaakt. Er werd de jongeren ook naar hun engagement gevraagd, want het is ook belangrijk te weten op welke van de principes van duurzame voeding zij zelf zouden willen inzetten”, zegt Joke.

“Dit concept van de picknick komt van Broederlijk Delen, die hiermee de jongeren wil sensibiliseren over de voedselsystemen. Dit jaar vragen ze met hun campagne speciale aandacht voor het recht op gezonde voeding voor iedereen. Daarom kreeg iedereen de kans om de anti-pesticidenpetitie te ondertekenen. Broederlijk Delen wil immers dat Europa schadelijke pesticiden verbiedt, omdat ze de vruchtbaarheid aantasten, en hormoonverstorend en kankerverwekkend zijn. Tegelijk exporteert ze die naar Afrikaanse landen waar boeren geen informatie krijgen over de werking en de gevolgen ervan.”

Biologische landbouw

“Op die manier komen de pesticiden opnieuw terecht op ons bord, als we geïmporteerd voedsel eten. Er zijn echter al heel wat boeren hier en in het Globale Zuiden die zich inzetten om op een biologische manier aan landbouw te doen, die ook winstgevend is. Broederlijk Delen roept Europa op om haar verantwoordelijkheid te nemen voor gezonde voeding voor iedereen en voor het milieu”, besluit Joke.