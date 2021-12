PFAS-vervuiling rond Ardooise brandweerkazerne door oefenen met blusschuim

In de bodem rond de brandweerkazerne van Ardooie werd vervuiling met PFAS vastgesteld. Die stoffen kunnen een risico vormen voor de gezondheid. Het gemeentebestuur treft daarom de nodige veiligheidsmaatregelen.

Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) zijn chemische stoffen en kunnen een risico voor de gezondheid vormen. De stoffen zijn onder andere terug te vinden in het blusschuim van brandweerdiensten. Dit blusmiddel wordt gebruikt bij brandweerinterventies, maar ook bij brandweeroefeningen.

Dat was ook het geval bij de brandweer in Ardooie. Daarom werd door OVAM een bodemstaal afgenomen aan de brandweerkazerne in de Koning Albertstraat. Er werd vervuiling vastgesteld.

Bewonersbrief

De nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen door het gemeentebestuur. Burgemeester Karlos Callens: “Wij laten ons hierin leiden door de Vlaamse protocollen. Omwonenden in een straal van 100 meter rond de brandweerkazerne worden persoonlijk op de hoogte gebracht. Ze ontvangen een bewonersbrief met voorzorgsmaatregelen. Voor inwoners buiten een straal van 100 meter heeft de vervuiling op dit moment geen impact.”

Bewoners met vragen kunnen terecht bij de gemeentelijke milieudienst Polenplein 15, 051 74 03 64, milieu@ardooie.be.