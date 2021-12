PFAS-vervuiling aan brandweerkazerne in Lichtervelde vastgesteld: verder onderzoek loopt

Nadat dinsdag al PFAS-vervuiling aan de brandweerkazerne van Ardooie werd vastgesteld, loopt er nu een soortgelijk onderzoek in Lichtervelde. Buurtbewoners worden onder andere aangeraden weinig of zelfs geen zelfgeteelde groenten te consumeren.

Naar aanleiding van de bodemverontreiniging rondom de 3M-site in Zwijndrecht heeft elke Vlaamse gemeente, op vraag van de Vlaamse regering, een oplijsting gemaakt van site waar het risico op bodemverontreiniging met PFOS (perfluoroctaansulfonzuur) en PFAS (perfluoralkylstoffen) het grootst is.

Het Lichterveldse gemeentebestuur kreeg melding dat de site rond de brandweerkazerne in de Beverenstraat in verder onderzoek nodig is, nadat er PFAS werd vastgesteld.

“In deze zone – binnen de vooropgestelde perimeter van 100 meter – adviseert het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid uit voorzichtigheid zogenaamde no regret-maatregelen”, laat het gemeentebestuur in een brief aan de omwonenden weten. “Die gaan uit van het voorzorgsprincipe en worden genomen op basis van wat momenteel geweten is.”

Brandweerschuim

Het gebruik van brandweerschuim kan mogelijk aan de basis liggen van de PFAS-vervuiling. “De ernst van de bodemverontreiniging weten we momenteel nog niet”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Verder onderzoek moet hier duidelijkheid in brengen. We brengen de bewoners op de hoogte van de resultaten van zodra die beschikbaar zijn.”

In afwachting wordt gevraagd zelfgeteelde groenten met mate te consumeren of zelfs helemaal niet. Dat laatste advies geldt voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen: kinderen jonger dan 12, mensen met een zwakker immuunsysteem, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven of wensen zwanger te worden…

Geen eigen eieren eten

Er mag momenteel ook geen zelfgeteeld kleinvee geconsumeerd worden en grondwater als drinkwater gebruiken, is uit den boze. Eieren van eigen kippen worden beter ook niet opgegeten en verstuiving van braakliggende grond moet zoveel mogelijk tegengegaan worden.

Verder wordt aangeraden om je handen regelmatig goed te wassen en de binnenomgeving met nat te poetsen.

“We begrijpen dat dit nieuws de nodige bezorgdheid kan opwekken”, valt te lezen in de brief. “Maar we benadrukken dat het om preventieve maatregelen gaat. We hopen dat de verontreiniging beperkt zal blijven.”

Geen gevolgen voor basisschool

Pal naast de brandweerkazerne is de basisschool Het Beverbos te vinden. Daar wordt momenteel een nieuwe turnzaal en refter gebouwd, een nieuw blok voor de kleuterklassen is al gerealiseerd. “Deze PFAS-vervuiling heeft geen gevolgen voor ons project”, stelt directeur Koen Neirynck. “De bewuste locatie was vooraf volledig dichtgebouwd, de kans dat er PFAS-waarden in onze grond aangetroffen kan worden, is zo goed als nihil. We hebben ook geen schoolmoestuintje of zo, het hele verhaal heeft dus ook geen impact op onze dagelijkse werking. Al houden we de evolutie van het verdere onderzoek wel nauwlettend in de gaten.